Isabel Gemio defiende la docuserie de Rocío Carrasco: "Es dueña de hacer lo que quiera con la memoria de su madre"

No es la primera vez que Isabel Gemio sale en defensa de Rocío Carrasco, pues ya lo hizo durante la emisión de la docuserie. Pero este jueves, durante la presentación del acto solidario El último aplauso, la presentadora ha vuelto a ponerse del lado de la hija de la Jurado.

Los reporteros de Europa Press le han preguntado sobre el contenido de los supuestos diarios de la cantante y los rumores que apuntan a la "mala vida" que le habría dado José Ortega Cano a 'La Más Grande', pero ella ha preferido no entrar.

"¿Tú crees que yo estaba allí? Yo no voy a entrar. ¿Sabes qué pasa? Que esto se va alimentando, la pelota va creciendo si uno dice una cosa, otro dice otra...", respondió. Lo cierto es que, en cuanto a lo que haga Rocío Carrasco con los escritos de su madre, sí ha contestado clara y concisa.

"Ella es su hija y es muy libre de hacer lo que ella considere. Yo puedo estar o no de acuerdo, pero eso no importa. Y si no estoy de acuerdo se lo diré en privado, pero no públicamente. Es dueña de eso y es dueña de hacer lo que quiera con la memoria de su madre", opinó. "Yo no la voy a juzgar. Ya hay demasiados juicios mediáticos en este país".