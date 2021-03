Isabel Gemio, "superada" tras el desgarrador testimonio de Rocío Carrasco: "Esto es increíble y doloroso"

Amiga de Rocío Carrasco desde hace años, y a su lado tanto en los buenos como en los malos momentos, Isabel Gemio se ha pronunciado este miércoles por primera vez tras las demoledoras declaraciones de la hija de Rocío Jurado en la docu-serie Rocío, contar la verdad para seguir viva.

"Es todo muy doloroso, todo muy fuerte. No sé cómo catalogarlo. No sé qué haré, si diré algo más o no. Al final, ¿qué importa lo que yo diga?", ha respondido la periodista tras ser preguntada por los periodistas de Europa Press.

La presentadora ha explicado que es posible que se pronuncie sobre las confesiones de Carrasco: "Yo estoy pensando en hacer un vídeo porque todo me parece muy fuerte y ponerlo en mis redes. Ya he puesto un post y he dicho lo que pienso, y, evidentemente, todo el mundo sabe que yo adoraba a su madre".

"Es todo increíble, muy doloroso. El problema es que se ha permitido... todos lo hemos permitido", ha expresado, visiblemente abatida, y ha zanjado: "Estoy un poco superada".