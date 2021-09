La Policia Nacional reforça la vigilància en Orriols davant els últims incidents en la zona

Entre eixes incidències està la renyina tumultuària registrada aquest dimecres a la vesprada en el barri, una baralla que es va saldar amb nou persones detingudes i altres tres ferides a més d'intervenir-se diverses armes blanques. La vigilància policial s'ha reforçat en la zona on es van produir eixos incidents.

Així mateix, des de la Delegació del Govern han assenyalat que per a la setmana vinent hi ha programada una reunió amb l'Ajuntament de València per a abordar aquests fets. La trobada, han precisat, tindrà lloc el dimecres, 15 de setembre, en la seu de Delegació.

A la cita està previst que assistisquen la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Gloria Calero; el regidor de Protecció Ciutadana a València, Aarón Cano; el cap superior de Policia Nacional, Jorge Zurita; i el cap de la Policia Local de la capital valenciana, José Vicente Herrera.

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha mostrat aquest dijous la seua intenció de reunir-se amb Calero per a parlar de la situació d'Orriols. El primer edil ha comentat que ha abordat aquest assumpte amb la delegada del Govern "informalment" i ha dit que no ha demanat encara formalment una trobada amb ella perquè primer vol tindre una reunió amb els veïns d'eixa zona de la ciutat.

"No vull que siga només una qüestió policial. Hi ha aspectes policials, però també uns altres que vull abordar prèviament amb els veïns. En el moment en què tinga la reunió amb els veïns, formalment li demanaré la reunió a la delegada del Govern", ha manifestat el primer edil. Ribó ha assegurat que la situació que viu eixe barri respecte a la seguretat i la convivència s'ha d'abordar no només des de l'àmbit policial sinó també des del social i el cultural.

REFORÇAR LA COL·LABORACIÓ

Gloria Calero ha insistit a reforçar la col·laboració entre la Policia Nacional i la Policia Local per a mitigar incidents com els ocorreguts la passada jornada en Orriols. A més, ha apuntat que l'objectiu de la reunió que se celebrarà la setmana vinent entre el seu departament i el consistori és aprofundir en eixa col·laboració i desplegar un pla de seguretat que done una resposta a la problemàtica que pateixen els veïns.

La delegada del Govern ha agregat que la intervenció policial no és suficient per a atallar aquests problemes i ha oferit a l'Ajuntament de la capital valenciana la màxima col·laboració de l'Executiu central per a resoldre els problemes dels veïns.

"València és una ciutat segura i les estadístiques del Ministeri de l'Interior constaten que els índex de criminalitat es mantenen en mínims històrics des que va començar la pandèmia", ha asseverat Calero, que ha agregat que "ha augmentat el percentatge de casos aclarits".