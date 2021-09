Puigneró apela a la responsabilidad del Gobierno para reconducir la ampliación del Prat y admite "enojo" con ERC

El vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Puigneró (JxCat), ha apelado este jueves a "la responsabilidad" del Gobierno para reconducir el proyecto de la ampliación del aeropuerto de El Prat-Barcelona tras criticar sus "volantazos" y poca "madurez", si bien ha admitido su "enojo" con la postura de ERC.

"Yo estoy abierto a hablar del acuerdo", ha señalado en declaraciones a RAC 1, pese a que la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado esta mañana que ya no hay margen para recuperar la inversión hasta después de 2025, una vez terminada esta legislatura.

Tras reiterar su "sorpresa mayúscula" por el anuncio de suspensión de la ampliación hecho ayer mismo por Raquel Sánchez, ha vuelto a apuntar a las discrepancias entre el PSOE y Podemos como explicación del cambio de posición del Ejecutivo español.

"La vicepresidenta Yolanda Díaz (Podemos) y la alcaldesa de Barcelona (Ada Colau) tienen previsto venir hoy a La Ricarda (espacio natural protegido que está amenazado por el proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona) y seguro que no es para decir que apoyaban el proyecto", ha señalado.

En esta línea, ha afirmado que "yo no he roto ningún acuerdo ni he dicho que iría a ninguna manifestación. Los gobiernos tienen que ser maduros, todos ellos y no dar volantazos. El Gobierno ha sido desleal en su decisión unilateral".

Respecto a las diferencias en el seno del Govern en relación con el proyecto de ampliación, el vicepresidente ha destacado que éstas no pueden esconder que "el principal responsable" de que no se haga la inversión es el Estado.

"Yo he manifestado mi enojo por los posicionamientos que podían poner en cuestión el acuerdo y lo he hecho llegar a Pere Aragonès, asegurándole que no ayudan en el proceso de tirar adelante el proyecto. Pero eso no es excusa. El principal responsable de que no se haga la inversión es el Estado", ha recalcado.

Puigneró ha considerado positivo que, al menos, el Gobierno mantenga las inversiones previstas para Reus y Girona.

Borràs carga contra la "unilateralidad" del Gobierno

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha cargado este jueves contra la "unilateralidad" con que considera que ha actuado el Gobierno en relación en la ampliación del aeropuerto del Prat de Barcelona. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, anunció que suspendían la inversión por carencia de apoyo del Govern en el proyecto y por "una pérdida de confianza manifiesta".

"La coartada no es muy creíble", ha dicho Borràs, en una entrevista en Catalunya Ràdio, que dice que es "una excusa para poder hacer lo que quieren hacer, que es una inversión en Barajas".

Por otro lado, ha pedido una posición "unánime" de los partidos independentistas en el Congreso.

Borràs ha exigido que no "se apuntale o se haga de muleta" al Gobierno tras paralizar la inversión al Aeropuerto, porque "ningunea" al ejecutivo catalán. Borràs cree que todo ello "evidencia" que la Generalitat "tiene que gestionar sus propios recursos e infraestructuras".

La presidenta de la cámara también ha dicho desconocer si la posibilidad de que consellers de ERC protestaran contra del proyecto en una manifestación convocada para el 19 de septiembre puede haber sido el "detonante". Y ha dicho que el ejecutivo de Pedro Sánchez no puede hablar de discrepancias dentro del Govern, porque entre los ministros socialistas y los de Podemos también hay.

Sobre la mesa de diálogo, que se tendría que celebrar la próxima semana en Barcelona, Borràs ha recordado que es un espacio por el cual ha apostado ERC y que Junts " está, no porque tenga fe", sino porque son "obedientes en las urnas y con los compromisos".

Finalmente, sobre la Diada, Borràs ha llamado a salir a la calle y ha reconocido que es "evidente" que hay malestar de los independentistas hacia los dirigentes políticos. "Las movilizaciones son para hacer reclamaciones", ha avalado Borràs, que ha dicho que irá a la manifestación, como ha hecho siempre.

ERC critica el "chantaje" de Sánchez

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha criticado que el Gobierno ha hecho "chantaje" al Govern con la inversión para la ampliación del Aeropuerto del Prat. En declaraciones a SER Cataluña, Vilalta ha avisado de que la mesa de diálogo no será el lugar para hablar. "Se tiene que poder hablar de cómo resolvemos el conflicto de fondo", ha advertido. Y ha recordado que para cuestiones vinculadas a infraestructuras y competencias hay la Comisión Bilateral y la mesa sobre el Aeropuerto. La portavoz de los republicanos ha afirmado que se sienten "decepcionados" y como si los hubieran "estafado".

"Tenemos muchos espacios donde hablar, no mezclemos las cosas", ha dicho Vilalta, que pide "no confundir a la gente" y "hablar de todo y cada cosa en su espacio". La portavoz de los republicanos también ha afirmado que están "muy tranquilos" con su comportamiento y la "coherencia" de querer hacer "la mejor inversión".

Vilalta también ha acusado al Gobierno de actuar "unilateralmente" y ha recordado que tampoco hay "consenso interno" en el seno del ejecutivo, entre los ministros de PSOE y Podemos.

Albiach no da por anulada la ampliación del Prat

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha urgido al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a aclarar su posicionamiento sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, después de que el Gobierno haya decidido paralizar la inversión: "Aquí veremos si manda Puigneró o Aragonès".

"Ahora veremos quién manda en el Govern, si manda ERC o si manda Junts", ha añadido este jueves en una entrevista de la Ser, en la que además ha considerado que el anuncio de la retirada de las inversiones del aeropuerto es una victoria de la ciudadanía, la vida y la salud, en sus palabras.

Sobre la mesa de diálogo, que se celebrará previsiblemente la semana que viene, la ha calificado de oportunidad porque "el referéndum no pasará ni mañana ni pasado, y Cataluña no puede seguir anclada", y ha asegurado que los comunes respetan la propuesta que se planteará en la mesa de diálogo, porque significa más autogobierno.