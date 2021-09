Estopa dedica su concierto del Día de Extremadura en Mérida a los emigrantes que abandonaron la región

"Esto se lo dedicamos a todos los extremeños que tuvieron que abandonar su tierra, como mi padre que tenía 14 años cuando tuvo que irse a Barcelona, para ellos porque todos tenemos la misma sangre" dijo David, el mayor de los hermanos, antes de finalizar un concierto que cerraron con uno de sus clásicos, 'Como Camarón'.

Los "cataleños" llenaron el aforo permitido del teatro romano con uno de los conciertos "soñados" su gira 'Fuego'. "Esta noche hemos soñado con Augusto y con la Diosa Ceres" dijo David, el mayor de los hermanos. "Para nosotros es un placer estar aquí un 8 de septiembre, día de Extremadura y el cumpleaños de mi hijo" dijo José, nada más iniciar el show.

El dúo entró en el escenario con el público ya rendido a sus pies y con el éxito de hace más de veinte años, David y José derrocharon autenticidad en sus canciones, convertidas en himnos y coreadas por los presentes. "Fui a la orilla del río y vi que estabas mu sola", arrancaba el espectáculo con el mítico tema 'Tu Calorro', calentando desde el principio cada rincón del monumento. Con la esencia de siempre llegaron 'Fuego', 'Tragicomedia' y 'Vacaciones' ante un público entregado que bailaba desde los asientos del graderío del Teatro de la capital extremeña.

El público que asistió al concierto de los hermanos Muñoz es incondicional de Estopa y eso se notó en temas como 'La Raja de tu Falda', 'Cuando cae la Luna', 'Poquito a poco' o 'El del Medio de Los Chichos', grandes éxitos que caldearon el ambiente y se escucharon en todos los rincones.

Entre anécdotas, continuas alusiones a Extremadura y temas tan populares como 'Ya no me Acuerdo', 'Yo no Estoy Loco' o 'Me falta el aliento', los hermanos hicieron un alto en el camino. "Podemos disfrutar de la cultura si es con gente como vosotros", decían. Pero el público tenía ganas de más y Estopa hizo lo propio con la frenética 'Pastillas de Freno' o 'Fuente de energía, en lo que fue el primer intento de dar por finalizado el espectáculo.

La pareja regresó al escenario sin el resto de su banda, acompañados por sus guitarras y fue turno sus temas de 'La maqueta': 'Mi Primera Cana', 'Demonios' y 'Ojitos Rojos' que sonaron de maravilla por dúo que forma Estopa. Continuaron con 'Cacho a Cacho', un último tramo de concierto revolucionario con el que enloquecieron los fieles de la pareja de catalana.

STONE M

Como viene siendo habitual, a Estopa se le hizo entrega de la 'Stone M', la obra escultórica elaborada por los artesanos emeritenses de Terracota que recibe cada uno de los artistas que actúan en el Stone&Music Festival.

En esta ocasión, el encargado de poner en sus manos este elemento único que sirve para obsequiar a los cantantes y también como icono escultórico del propio festival fue el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

La pieza está elaborada con materiales como el gres, acero y óxidos colorantes, entre otros, e intenta mostrar que el pasado y el futuro van de la mano. En su interior alberga un recuerdo de la ciudad romana, arena de la escena del propio Teatro Romano de Mérida, recuerdo con el que Estopa también bromeó anoche afirmando que se llevaban "un poco más de la tierra a casa".