Seis planes para este fin de semana en Madrid: Colombia en la Feria del Libro, la música de Morat y el estreno de 'Tartufo'

Los planes para este fin de semana nos llevan al Teatro Reina Victoria con un clásico de la comedia francesa clásica; recorreremos las principales galerías de arte; regresaremos a la música de Bach; el mundo del videojuego nos hará reflexionar sobre su penetración en la vida real y, por último, tendremos un panorama de la actualidad cultural de Colombia, sus letras y sus músicas.

1 - Teatro. 'Tartufo' de Molière

'Tartufo' de Molière dirigida por Ernesto Caballero Focus SM

La temporada se ha iniciado por todo lo alto en el Teatro Reina Victoria con una versión del Tartufo de Molière a la que Ernesto Caballero imprime frescura con mucho tino y mimbres de primera categoría. Este montaje supone una inmejorable tarjeta de presentación de una nueva productora teatral en Madrid, Lantia Escénica, a la que auguramos mucho éxito. En un escenario casi desnudo, el elenco de actores al completo realiza un trabajo extraordinario en el que destaca Pepe Viyuela, desdoblado en Tartufo y en el propio actor, que en varios momentos detiene azorado la representación preguntándose por las claves de su personaje, aquel famoso santurrón que se introduce en la vida de una familia a través de embelecos, sin que las interrupciones resulten molestas sino todo lo contrario. Viyuela aplica toda su sabiduría gestual, una expresividad corporal extraordinariamente variada, aquilatada a lo largo de su carrera, aportando todos los matices a uno de los mayores hipócritas de la literatura teatral. Las escenas que compone junto a Silvia Espigado son divertidísimas y su actuación global es antológica. Paco Déniz dibuja magistralmente ese personaje obnubilado que es Orgón, la víctima idónea para todo Tartufo que pueda surgir detrás de cada esquina. Ejemplos hay en la actualidad, de quienes se resisten a que la tozuda realidad desbarate una convicción, sea o no sincera. La aproximación del personaje de la doncella Dorina al lenguaje del siglo XXI podría haber resultado un elemento distorsionador, pero el buen hacer de María Rivera consigue inyectar con gracia una dosis de cercanía. Tirando de historia, hay que recordar que la obra de Molière sorteó muchas dificultades antes de ser representada el 5 de febrero de 1669 en el Palacio Real, debido a las presiones a las que el rey Luis XIV fue sometido por sectores religiosos, fundamentalmente la Compañía del Santo Sacramento, para prohibir su exhibición por considerar escandalosa la visión que plasmaba de los falsos devotos. De hecho, Tartufo no formó parte de los programas educativos franceses hasta 1882. En España, ya en el siglo XX se armó un gran escandalazo cuando Adolfo Marsillach representó en 1969 una versión de Tartufo que contenía alusiones al todopoderoso Opus Dei, cuestión que pasó por alto la censura pero le impidió realizar giras en provincias. Pasados los años, hoy se representa en esta Carrera de San Jerónimo de aceras estrechas, trasiego de autobuses y turisteo deambulante, sin que ocasione ningún contratiempo, aunque sería ingenuo pensar que no existen asuntos en nuestra sociedad cercenados por la auto-censura imperante.

Desde el 1 de septiembre / Teatro Reina Victoria / de 22 a 30 euros

2 - Exposición. 'Homo Ludens' en CaixaForum

Exposición 'Homo Ludens' en Caixaforum sobre el mundo de los videojuegos Maximo Garcia de la Paz

El juego es una actividad constante en la vida y los videojuegos son la representación más contemporánea de esta dimensión y un tipo de producto polifacético, complejo y popular al mismo tiempo. La exposición Homo Ludens es una atractiva reflexión sobre el modo en que los videojuegos han cambiado nuestro modo de vida y las implicaciones que esas transformaciones han supuesto. Propone una mirada antropológica a los videojuegos, un fenómeno cultural, estético y artístico esencial en la cultura de masas contemporánea y, por tanto, es más una exposición orientada al público adulto, aunque los niños también encontrarán numerosos elementos que capten su atención. La tesis de la exposición constata la existencia de un mundo en el que vida y juego están cada vez más relacionados. La muestra reúne 58 piezas de 36 creadores, entre videojuegos, fotografías, esculturas, vídeos e instalaciones y permanecerá abierta hasta el 31 de octubre de 2021. Con una cuidada estética, Homo Ludens ofrece un recorrido interactivo y participativo, en el cual el espectador actúa como un jugador, aunque sin jugar en ningún momento con los videojuegos que se exponen, debido en cierto modo a las restricciones sanitarias. El visitante elige el itinerario que prefiere hacer, como en un videojuego, a partir de una plaza central que funciona como antesala y espacio distribuidor de la exposición. Al inicio de la exposición, cada visitante recibe un dispositivo, el Coin, un objeto con el que podrá contestar a una serie de preguntas a lo largo del recorrido. A través de las respuestas a estas preguntas, el sistema configura un avatar para cada visitante que le identificará con un perfil de jugador: desde el más escéptico, al más devoto hacia los videojuegos. En la gran pantalla instalada en la última sala de la exposición se proyecta una comunidad de avatares que representan, en tiempo real, los perfiles acumulados de todos los visitantes de la exposición.

Hasta el 31 de octubre / CaixaForum Madrid / 6 euros

3 - Feria del Libro. Colombia país invitado

Presentación de la 80 Feria del Libro de Madrid Europa Press

La Feria del Libro regresa al Retiro con Colombia como país Invitado de Honor, conmemorando de este modo sus 140 años de relaciones diplomáticas con España. Durante los 17 días, se desarrollarán actividades, bajo el lema de Colombia, Diversa y Vital, en el escenario de El Parque de El Retiro y también en distintos espacios de Madrid. Una selecta oferta literaria que incluirá conferencias de destacados autores colombianos y se extenderá hacia manifestaciones culturales de artes visuales, cine y audiovisuales, gastronomía y música. Esta edición arranca el viernes 10 con la conferencia inaugural del poeta, novelista y ensayista colombiano Darío Jaramillo Agudelo quien presentará un breve panorama histórico de la literatura colombiana desde principios del siglo XX hasta la actualidad. Numerosas actividades para niños tendrán lugar este fin de semana, en horario de mañana y tarde. Se combinarán cuentacuentos y talleres de diversos tipos, cuyos horarios detallados se ofrecen en la web de la Feria. Como ejemplo, en el Pabellón infantil se impartirá el taller De agua, viento, y verdor: entre la selva y la montaña, en el que se realizará un ejercicio de exploración de diferentes narraciones, canciones y juegos para niños de algunas comunidades indígenas del país. Al finalizar el taller, los participantes podrán crear su propio Audioteca, haciendo uso de sus dispositivos electrónicos y saberes. Para público más adulto, aunque no siempre edad y madurez caminen a la par, hay que destacar el debate que bajo el título Contar la historia, mantendrán Juan Pablo Fusi, Enrique Moradiellos, Alejandro Salafranca y Tomás Pérez Vejo, historiadores vinculados con la editorial Turner, que celebra su cincuenta aniversario este año. El regreso a los paseos por el Retiro rodeado de libros tendrá un significado especial este año, tras la ausencia obligada del 2020.

Hasta el 26 de septiembre / Parque de El Retiro / Acceso libre

4 - Clásica. Alberto Martos y la música de Bach

El chelista Alberto Martos Mandrágora Estudio

Si existe una piedra de toque para cualquier intérprete de violonchelo, esa sería no una sino seis, como los planes que traemos cada semana: las seis suites para cello que Bach compuso en Cöthen en torno a 1720. Al parecer fueron un obsequio para Christian Ferdinand Abel, músico de la corte y amigo de la familia Bach. Sin embargo, hay quien piensa que en realidad fueron destinadas a otro cellista, C.B. Linigke, pero en cualquier caso el agraciado debía ser un auténtico virtuoso del instrumento, capaz de afrontar tan majestuosas y exigentes obras. Las seis suites siguen un patrón formal similar, basado en la estructura básica de allemande, courante, sarabande y gigue, precedidas por un preludio y con algunas variantes para finalizar cada una de ellas. El músico que nos ofrecerá estas piezas es el joven chelista español Alberto Martos. Formado en España y Alemania, su rica actividad concertística le ha llevado a actuar en salas como el Auditorio Nacional, Palau de la Música Catalana, Carnegie Hall, Sala Pleyel, Teatro Colón o Philarmonie de Berlín. Elegido personalmente por Daniel Barenboim para ocupar el primer atril de la West Eastern Divan Orchestra, fue definido por el maestro como “una de las mayores promesas del violonchelo”. Ahora nos llega al Teatro Soho Club de la mano de la Fundación Più Mosso, que realiza una labor encomiable apoyando la música española y, más concretamente, a los músicos de nuestro país. Por ejemplo, en 2019 programó en España más de 300 conciertos, todos con músicos españoles. Esta temporada serán alrededor de 100, reducción debida a la situación actual, pero la fundación sigue buscando espacios adecuados para dar visibilidad al trabajo de los jóvenes instrumentistas que formarán parte de nuestro futuro filarmónico.

11 de septiembre / Teatro Soho Club / 12-15 euros

5 - Arte. Apertura Madrid Gallery Weekend

Dos fotografías de Ellen Kooi que se expondrán este fin de semana en Madrid Ellen Kooi

Apertura Madrid Gallery Weekend plantea la posibilidad de dar un paseo por las galerías situadas por distintos barrios de Madrid, que durante el fin de semana del 9 al 12 de septiembre abrirán sus espacios en horario extendido. La completa programación, accesible para el público de manera gratuita, se extenderá durante todo el mes de septiembre y contempla además actos, charlas, encuentros, recorridos guiados por las galerías y por el espacio público de la mano de conocidos especialistas en arte, entre otras muchas actividades. Así, las 52 galerías de arte participantes presentarán simultáneamente las exposiciones inaugurales de la temporada, reuniendo cerca de 70 artistas, con nombres como Olafur Eliasson, Juan Muñoz, Concha Jerez, Esther Ferrer, Rafael Canogar, junto a otros de artistas emergentes, como Valle Galera, Daniela Libertad, Federico Miró, Emanuel Tovar y Josefina Guilisasti. Esta programación se podrá consultar en la app propia de Arte Madrid, a través de la cual el visitante tendrá oportunidad de organizar fácilmente su ruta y disfrutar de la amplia oferta artística que tendrá lugar en las 52 galerías repartidas por los principales barrios de Madrid (Lavapiés, Letras, Centro, Salesas, Chamberí, Salamanca), así como consultar los artistas, las fechas de las inauguraciones y del resto de actividades. La aplicación móvil de Arte Madrid es gratuita y está disponible en las dos stores más importantes: Google Play y AppStore, haciendo posible su descarga en cualquier dispositivo. Además, en una clara apuesta de Arte Madrid por la digitalización, todas las exposiciones de Apertura Madrid Gallery Weekend estarán disponibles durante los meses de septiembre y octubre en la plataforma de arte y venta online Red Collectors y serán visitables en recorridos 3D en los que se podrá consultar información sobre las obras y los artistas.

Hasta el 12 de septiembre / Diversas galerías de la ciudad / Acceso libre

6 - Música en Directo. Morat en WiZink Center

Morat y su último trabajo '¿A dónde vamos?' Cedida

Colombia va a estar muy presente en el terreno literario durante las próximas semanas en Madrid, como comentaba en relación a la Feria del Libro 2021, pero también nos llegan otras manifestaciones de aquel país hermano. Juan Pablo Isaza, Simón Vargas, Juan Pablo Villamil y Martín Vargas se criaron juntos en Bogotá, (Colombia) y desde 2011 forman Morat, una de las bandas más exitosas del pop actual en español. Su primer álbum, El amor y sus efectos secundarios (2016), fue número 1 en listas de ventas de discos en España y en México durante 9 semanas consecutivas y catapultó a estos cuatro colombianos al éxito, además de ser certificado como Disco de Oro en España y triple platino en México. Su ópera prima valió una nominación a Mejor Artista Nuevo en los Latin Grammy, pero fue su segundo álbum, Balas Perdidas (2018), con un sonido más cercano al pop-rock, el que llevó a Morat a realizar una de las giras más multitudinarias de 2019 en España con más de 100.000 asistentes, Balas Perdidas Tour, en la que consiguieron vender todo el papel dos veces en el WiZink Center. Ahora, en este 2021 nos traen de nuevo al mismo recinto su tercer trabajo discográfico titulado ¿A Dónde Vamos?, un título que trata de reflejar la incertidumbre con la que hemos vivido en el último año. En la visita que realizan este fin de semana a Madrid, ya han colgado el cartel de "No hay billetes " para el domingo 12, pero aún quedan algunas entradas libres para el sábado 11. Después pasarán por Logroño y Bilbao antes de tomar un avión que les llevará a EEUU, para iniciar una gira por aquellas tierras.