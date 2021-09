Carmen, en 'First dates': "Desde pequeña me han dicho que soy insoportable"

Tras 30 años casada, Carmen se divorció y no volvió a tener una relación seria, por lo que decidió acudir a First dates este miércoles en busca de alguien "elegante y educado", aunque tampoco se mostró muy sorprendida por no tener pareja.

Y es que uno de los motivos se lo pudo dar su madre hace mucho tiempo: "Ella siempre decía que soy insoportable, que nadie me iba a poder aguantar y eso siempre ha sido un estigma. Si lo decía mi madre será porque es verdad", admitió la almeriense.

Tras reconocer a Carlos Sobera y a Matías Roure, el barman del local de Cuatro, que "llevo todo el día pensando en el mojito y en vosotros dos", el presentador procedió a presentarle a su cita, Alfonso.

Pero nada más verle entrar, Carmen le confesó al argentino que no le gustaba, y más cuando se fijó en un detalle que marcó la cita hasta el final: "Me esperaba a alguien más elegante. No se puede venir a una cita con los zapatos sucios".

Carmen y Alfonso, en 'First dates'. MEDIASET

Durante la cena, otro dato que tampoco le gustó a la enfermera fue la escasa relación de Alfonso con su hijo porque era algo "intolerable". Según avanzaba la velada, los espectadores se fueron haciendo una idea del resultado de la cita.

"Encajas en lo que busco tanto físicamente como de personalidad, pero me ha faltado esa chispa para lanzarme", explicó Alfonso para justificar que no quería una segunda cita con Carmen.

"No hemos tenido mucho tiempo, pero el suficiente para saber que no vamos a volver a quedar porque para mí lo fundamental es la familia y que no tengas relación con tu hijo no lo puedo entender", explicó la almeriense antes de despedirse.