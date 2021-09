'Sálvame' habla de Ylenia tras sus ataques a Mediaset y ella estalla en Twitter: "Nos veremos en el juzgado"

Tras meses alejada del foco mediático, Ylenia ha vuelto a copar titulares a causa de sus publicaciones en Twitter y su último directo en Instagram en el que no solo ha estallado contra el Gobierno, sino también contra Mediaset y Sálvame.

"Me han llamado para levantar la audiencia y los he bloqueado", fue una de las cosas que dijo. "Belén Esteban se metió en el directo porque alguien de Mediaset se lo pidió, porque hace 200.000 años que no hablamos", opinó en otro de sus directos sobre la que fue su gran amiga en televisión.

Este miércoles, Sálvame ha hablado sobre este asunto con Belén Esteban como principal protagonista, pero, en general, la mayoría de tertulianos se han mostrado tiernos y compasivos con ella. "Yo le tengo muchísimo cariño", ha declarado Jorge Javier Vázquez.

La 'Princesa del Pueblo' ha explicado qué fue lo que ocurrió cuando entró en su directo: "Es verdad que le pongo 'mañana te llamo', pero estuve todo el día liada. Me mandaron el vídeo en el que hablaba de mí, y a mí me dolió, pero la conozco. La llamé y no me lo cogió. Le mandé un audio, que por cierto, no lo ha abierto. Pero a mí nadie me ha mandado que entre a un directo".

"Esta mañana la he vuelto a llamar y tampoco me lo ha cogido. Hace que no hablamos, yo la quiero muchísimo, pero ella también me puede llamar. Pero no se lo tengo en cuenta", ha añadido Belén Esteban. "Creo que es muy impulsiva, hace cosas y luego se arrepiente. Pero no voy a hablar mal de ella".

La reacción en directo de Ylenia a través de Twitter

Rápidamente, que Sálvame esté hablando de ella ha provocado que Ylenia estalle en Twitter y conteste prácticamente en directo. "No tienen ni idea de nada, qué cuadro", ha reaccionado. La exparticipante de Gandía Shore ha llamado "falsa" a Marta López o "yonky que hace apología de las drogas" a Kiko Matamoros.

Matamoros ha opinado que Ylenia "es ciclotímica" y ha explicado que, a pesar de sus críticas en Twitter, iba "a ser respetuoso" porque cree que está "enferma". "Pero tú y yo sabemos dónde hemos estado y las cosas que hemos hecho", ha añadido en el programa. Además, también ha asegurado que dejó Viva la vida porque cree "que no se sentía suficientemente valorada".

María Patiño ha aprovechado para hablar sobre un momento que vivió con ella: "Yo la veo muy pura para este negocio. Creo que es demasiado sensible. No entiende los cambios de silla, los perdones. Además, se añade una problemática que ella pueda tener, que yo desconozco. En la última etapa necesitaba ayuda, y ella era consciente, y yo le pasé los teléfonos de quien le podía ayudar".

Ante esto, Ylenia también ha querido reaccionar tajantemente: "Pues si eso es a lo que se van a dedicar, a difamar e inventar, nos veremos en el juzgado. Nada más que decir ni que ver".

La opinión de los padres de Ylenia

Sálvame también ha anunciado que iban a hablar con los padres de la de Benidorm para que dieran su versión, pero la alicantina también ha querido hablar sobre esto.

"Mis padres están felices de que me aleje de vuestro estercolero. Y mi padre no os demandó porque yo sé lo pedí. Filtrasteis llamadas sin permiso de un personaje que no es público", ha criticado.