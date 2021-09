Ylenia arremete contra Mediaset y 'Sálvame': "Me han llamado para levantar la audiencia y los he bloqueado"

Hace tiempo que Ylenia Padilla se alejó de los medios de comunicación. En concreto, de las colaboraciones que hacía en diferentes programas de Mediaset como Sálvame, Viva la vida o algún que otro debate.

Y, a juzgar por sus propias palabras, no parece cercana su vuelta, al menos a ese grupo de comunicación.

La alicantina, a través de un directo con sus seguidores, la joven llama "telemierda" y "mierdaset" a la cadena donde trabajaba. "De esos personajes no pienso nada, lo he desintonizado de mi tele. Yo lo veía porque trabajaba ahí, facturaba. No pierdo mi tiempo en ver esa basura, hago otras cosas", se despacha a gusto Ylenia.

Ylenia despotricando de salvame y de t5 ,si es Ylenia pic.twitter.com/7vyL5YCLwG — 🇵🇷@lebiram🇵🇷🌪💗💜 (@lebiram34980787) September 7, 2021

La ex de Gandía Shore, que fue tendencia durante toda la noche del lunes, aseguró que en agosto la llamaron desde Mediaset "para levantar sus audiencias de mierda", pero los bloqueó. "Gente que se gasta todo su dinero en la telebasura me juzga a mí, que vivo independientemente, como Dios, sin pedirle nada a nadie ni necesitar nada de nadie. Y me vienen a dar lecciones"

Sobre su último programa, Viva la vida, aseguró que no sirve para trabajar ahí. "No voy a estar comiendo ojales ni haciendo el imbécil", remata.

Sobre su posible vuelta por una cuestión económica, dijo rotunda: "No hay ceros en esa cadena para que yo vuelva".