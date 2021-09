Miley Cyrus pensó que se moriría si no tenía una pareja que la besara todas las noches

Parece una de esas afirmaciones tuiteras, a medio camino entre la realidad y el puro drama, pero así se sentía. O esas son, al menos, sus palabras. Miley Cyrus se ha referido a la necesidad de tener pareja casi como un modus vivendi una vez se divorció después de nueve meses de casada y tras cerca de una década de relación con Liam Hemsworth.

A todo ello hay que sumar que un año antes de aquel descalabro amoroso para ambos, los fuegos que asolaron parte del condado de Los Ángeles destruyeron por completo la mansión en la que vivían, lo que sumió, sobre todo a Miley, en una depresión y angustia existencial ante el total desamparo por la pérdida tanto de multitud de su casa como de los recuerdos que contenía.

La cantante de 28 años ha hablado sobre ellos durante un concierto que ha ofrecido en el marco del festival Bottlerock, en el californiano Valle de Napa, desahogándose y abriéndose ante el público sobre sus sentimientos tras interpretar el tema Maybe, de su admirada Janis Joplin.

"Esta canción me recuerda todos aquellos cambios que he ido experimentando en mi vida, esas pequeñas cosas que había perdido pero que de algún modo he acabado recuperando, sin realmente saber si las deseaba o necesitaba de vuelta", ha comenzado contando.

"Sin embargo, a veces siento que hemos de empezar de cero, como cuando se incendió mi casa y tuvimos que reconstruirla desde sus cimientos; ya han pasado tres años desde aquello y creo que estoy encontrando otra vez la estabilidad", ha añadido.

Cyrus ha querido sincerarse con su público, explicando que "hay que ser paciente, esforzarse mucho y resistir", dado que, según sus propias palabras, "nada que tenga valor se construye de la noche a la mañana", momento en el que pasó a hablar del terreno amoroso, aunque sin mencionar explícitamente a su exmarido Liam.

"Pensaba que me moriría si no tenía pareja, si no tenía a alguien que me besara todas las noches. Ese parecía ser mi propósito antes de que llegara el Covid. Aunque ahora tengo un nuevo objetivo y es asegurarme de que el pegamento de mi vida sea la música, porque es lo que me mantiene fuerte hasta en los peores momentos. Estoy muy agradecida de poder dedicarme a la música", ha finalizado.