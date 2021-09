AxSí denuncia el "abandono" del polígono del Vadillo en Motril

En una nota de prensa, Martín ha afirmado que "el Motril de diez que vende" la alcaldesa motrileña, Luisa García Chamorro (PP), "no sabemos si es en base al cien porque deja mucho que desear". Además en este caso, la acumulación de basura ofrece una "imagen tercermundista a las personas que acuden a las múltiples empresas que hay en la zona".

En concreto, la mayor cantidad de residuos se acumulan en las calles paralelas a la carretera de Almería: Tegucigalpa, Santo Domingo y Managua, así como las adyacentes "donde se puede encontrar de todo, desde bidones de disolvente hasta plásticos de invernadero".

El concejal andalucista ha explicado que los negocios instalados en la zona, "pagan bastantes impuestos y tasas como para que su entorno esté igual de limpio que la plaza de la Aurora o las Palmeras, pero como por aquí no viene a desayunar el nutrido equipo de gobierno, nos encontramos con nidos de ratas cada 100 metros".

"La alcaldesa llegó al gobierno municipal diciendo que su prioridad era el empleo, pero cualquier persona que venga a comprar un producto o un servicio a este polígono no se baja ni del coche cuando vea lo descuidado que está todo, que más parece un pueblo fantasma que la segunda ciudad más importante de la provincia después de la capital", ha aseverado Martín.

Asimismo, el edil de AxSí ha manifestado que "no estamos hablando de hechos puntuales porque la acumulación de basura en Motril ya es la norma, y no es por culpa de los empleados, ni de la empresa pública, ni de las subcontratas que ha realizado el Ayuntamiento, sino de una pésima organización del trabajo y por qué no decirlo, de una actitud incívica de algunos pocos vecinos, y el efecto llamada que producen los vertederos".

Por ello ha invitado a la alcaldesa a "que se dé una vuelta por ejemplo por la calle Río Gualdalfeo de Puntalón la escultura a la inmundicia que han instalado allí".

Por último, David Martín ha invitado a la alcaldesa a que "los renting los aproveche para adquirir maquinaria de limpieza y que destine más presupuesto a la contratación de personas que refuercen los servicios municipales de limpieza, que con los candidatos que hay en la bolsa de empleo que creó y los 6.000 demandantes que hay en el Servicio Andaluz de Empleo, se puede generar trabajo en beneficio del municipio".