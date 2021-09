Puig confia que la seua reunió amb Aragonès servisca per establir estratègies comunes davant la reforma del finançament

Puig, després de visitar el col·legi El Rajolar d'Aldaia (València), ha comentat sobre aquest tema que hi ha "una qüestió referencial" que és "el canvi del sistema de finançament" i la Generalitat Valenciana vol que Catalunya "participe en eixe espai multilateral" perquè és "necessari atendre el màxim de veus".

En eixe sentit, ha comentat que hi ha "algunes qüestions inicials" que "comparteixen" com que el criteri "fonamental" de la reforma siga la població. "Probablement no estarem d'acord en el desenvolupament, però del que es tracta ací és no de crear espais de confrontació, sinó que l'Estat autonòmic que garanteix l'Estat del Benestar estiga finançat suficientment i que hi haja justícia en la redistribució", ha exposat.

Puig ha recalcat que "els més preocupats" per aconseguir que s'aprove la reforma "som la societat valenciana i la Generalitat" perquè la Comunitat Valenciana és "la més infrafinançada" i "necessitem que es desbloquege aquesta situació" i Catalunya "pot ser un actor important".

"Entenem la singularitat dels territoris i que Catalunya puga tindre una mirada diferent, però hi ha una qüestió bàsica, que és la igualtat de les persones visquen on visquen", ha recalcat.

PRINCIPAL MERCAT

Així mateix, Puig, que ha destacat que la Comunitat valenciana està "oberta a participar en tots els processos de debat i a propiciar el diàleg", ha recalcat que és "molt important" la col·laboració amb Catalunya perquè és "una comunitat veïna amb la qual es té molts trets en comú que, sumant, ens poden ajudar com a valencians".

En eixe sentit, ha subratllat que a més Catalunya és "un dels principals mercats" i "necessitem garantir la màxima fluïdesa" perquè "les nostres empreses tinguen capacitat de vendre més productes i la millor relació positiva possible".

"Sempre hem estat en aquest espai i seguirem estant més enllà de les diferències que tenim", ha apuntat Puig, que ha postil·lat: "Respecte a les perspectives polítiques hi ha una bona capacitat d'enteniment i és el que volem, participar en un procés de diàleg i d'obertura i de capacitat de sumar".