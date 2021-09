Wyoming comienza la temporada de 'El Intermedio' amagando fichar por el PSG

Si en Antena 3 comenzó la temporada 16 de El hormiguero, en La Sexta, El Intermedio estrenó el mismo número de años en emisión. Pero el programa no comenzó con Wyoming, sino con Josep Pedrerol dando una noticia bomba.

🔴 @jpedrerol nos descubre donde está Wyoming: en París anunciando su fichaje por el PSG, el más caro de la historia: "Me voy a dejar por el equipo la piel, y también por la afición". ▶ #elintermedio en directo: https://t.co/C3cGMNL2Tv pic.twitter.com/3ZmpMhoBPT — El Intermedio (@El_Intermedio) September 6, 2021

"Interrumpimos la programación de La Sexta porque el mercado de fichajes ha saltado por los aires, tras los fichajes de Sergio Ramos y Messi, el PSG está a punto de anunciar el fichaje más caro de la historia...", afirmó el presentador de El Chiringuito de Jugones.

Pedrerol, interrumpiendo 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

Y es que la gran incorporación del equipo parisino no era otro que Wyoming: "Estoy cumpliendo el sueño que tenía desde niño, y no me refiero a ser una chica yeyé como Concha Velasco...", comentó.

"Cuando daba patadas al balón en el barrio de Prosperidad me preguntaban si era del Real Madrid o del Atlético de Madrid, y yo respondía con orgullo que era del Paris Saint-Germain", admitió el conductor de El Intermedio.

🔴 Después de ver estas imágenes hemos llamado inmediatamente a Wyoming para hacerle una contraoferta. Ha sido fácil convencerle para volver, solo había que ofrecerle más dinero. ▶ #elintermedio en directo: https://t.co/d7cndrhIUU pic.twitter.com/cvGAHfq4FK — El Intermedio (@El_Intermedio) September 6, 2021

El madrileño, en plena rueda de prensa de presentación recibió una llamada de los directivos de la cadena para volver: "No puedo hacerlo, me he comprometido con el PSG y soy un hombre de palabra".

"¿200 millones al año? ¡Al mes! Ya estoy allí", exclamó el presentador al escuchar la contraoferta que le realizaron para sacarle de París. "Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad, una temporada más -la 16-", añadió el madrileño para dar comienzo al programa de este lunes.