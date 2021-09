L'IVAM aposta per la tornada a les activitats presencials en la seua programació per a centres educatius

Així, el museu ha inclòs propostes presencials, activitats en línia i de format mixt dirigides a alumnat, professorat i dinamitzadors de centres educatius, davant un curs en el qual la flexibilitat i adaptabilitat de formats i continguts seran claus, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

L'objectiu de la programació educativa és establir vincles entre el museu i les escoles que possibiliten nous aprenentatges, així com expandir i diversificar els continguts del currículum en els diferents cicles (infantil, primària, secundària) i desenvolupar conceptes transversals com l'autonomia, el pensament crític i la creació contemporània.

Les activitats es divideixen en cinc grans àrees d'acció. La primera d'elles, 'IVAM en viu', engloba projectes de mediació cultural vinculats amb les exposicions de l'IVAM Centre Julio González i l'IVAM Alcoi, amb format presencial.

En aquesta línia, l'equip de mediació de l'IVAM ha preparat diverses iniciatives, com un projecte d'ocupació mural participativa en col·laboració amb artistes urbans que s'estendrà durant diversos mesos amb motiu de l'exposició 'Los exilios de Renau', una dinamització de la mostra 'Escultura Infinita' en IVAM Alcoi o sessions per a descobrir el caràcter més de carrer i encara sense explorar d'Ignacio Pinazo, entre uns altres.

El segon eix d'actuació porta per títol 'Mestres al museu' i està pensat per a reforçar la relació entre l'IVAM i l'escola mitjançant accions formatives i projectes desenvolupats expressament per a la comunitat docent.

'L'IVAM ÉS BARRI'

Amb 'L'IVAM és barri' el museu desenvolupa experiències dissenyades específicament per a alguns dels centres del barri del Carmen, entre les quals s'emmarca la biblioteca escolar itinerant de l'IVAM o l'activació lectora amb l'escriptora Fani Grande.

El museu també desplega el seu pla educatiu en altres comarques de la Comunitat Valenciana amb una activitat destinada a col·legis rurals i una altra dirigida a centres singulars que pren com a referència les cures, l'ecologia i la responsabilitat compartida.

Paral·lelament, l'IVAM posa a l'abast del professorat un banc de recursos pedagògics gratuïts baix diferents formats, com un dossier amb propostes per a aplicar la dansa contemporània en l'aula o un kit de joc autònom per a les escoles d'Educació Infantil.

Les activitats del programa educatiu són gratuïtes i requereixen inscripció prèvia. El pròxim 13 de setembre a les 17.30 hores l'IVAM presentarà el projecte en una reunió dirigida a docents i educadors.