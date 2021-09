Cultura Festiva i Protecció Ciutadana, a favor de mantindre en Falles les mascletaes descentralitzades

Així, ho han indicat els titulars d'aquestes delegacions municipals, Carlos Galiana, també president de la Junta Central Fallera, i Aarón Cano, respectivament, en les rodes de premsa que cadascun d'ells ha oferit aquesta jornada per a fer balanç dels actes fallers d'aquest any.

D'aquesta manera, han defès la possibilitat que aquestes cites pirotècniques, uns dels principals esdeveniments del calendari faller, a més de disparar-se en el seu enclavament habitual de la Plaça de l'Ajuntament de València puguen oferir-se en diferents punts de la capital valenciana.

En els actes fallers de 2021 han eixit de la Plaça de l'Ajuntament, on reuneixen a milers d'espectadors, per a disparar-se en diferents punts del terme municipal amb la finalitat d'evitar aglomeracions i d'aquesta forma els contagis de coronavirus.

A més d'eixa dispersió, per a evitar concentracions de gent durant els actes fallers d'enguany no s'ha donat a conéixer amb antelació el lloc en el qual s'anaven a oferir. El mateix ha succeït amb els castells de focs artificials i amb la 'Nit del Foc', que han tingut també diversos emplaçaments.

L'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, es va mostrar aquest diumenge, última dia dels actes fallers de 2021, partidari de la descentralització dels actes pirotècnics i va assegurar haver rebut felicitacions de "moltíssima gent dels barris" per tindre espectacles d'aquest tipus als seus barris.

"Pot ser que hagen vingut, com ha dit l'alcalde, per a quedar-se", ha manifestat Carlos Galiana preguntat per la descentralització de les mascletaes. No obstant açò, ha precisat que eixa possibilitat es duria a terme "evidentment, sense renunciar a les de la plaça" de l'Ajuntament.

L'edil de Cultura Festiva ha mostrat la seua disposició a "estudiar" eixa descentralització dels actes pirotècnics i ha ressaltat també, com ha fet el primer edil, la resposta positiva rebuda per part dels veïns dels barris en els quals han tingut lloc aquests dies. "Agraïen que en el seu barri hi haguera una mascletà", ha exposat el regidor.

"Cal veure si són una d'eixes coses que pot ser han vingut per a quedar-se, però que ningú pense que estem renunciant a les de la Plaça de l'Ajuntament, que és el punt neuràlgic. Estudiarem amb els pirotècnics com es pot fer això", ha insistit Galiana.

Després d'açò, el responsable municipal ha agregat que cal tindre en compte que "tenim unes Falles d'ací a sis mesos" de nou, les de 2022 el pròxim mes de març i ha asseverat que s'haurà de "valorar en quina situació estem d'ací a sis mesos", en al·lusió a la pandèmia de la Covid-19, "i treballar amb eixa situació".

Amb tot, Carlos Galiana s'ha referit de nou al bon acolliment que les mascletaes en els barris han tingut per part dels seus residents. "Crec que al final, els veïns i veïnes dels diferents barris de la ciutat estaven encantats de tindre una mascletà municipal al seu barri", ha dit.

"UNA EXPERIÈNCIA MOLT POSITIVA"

Pel seu costat, el regidor de Protecció Ciutadana ha considerat que els trets de castells de focs artificials i de mascletaes falleres fora de la Plaça de l'Ajuntament de València "han resultat ser una experiència molt positiva".

"Jo sóc de l'opinió que hem d'explorar aquesta via", la de "descentralitzar i fer en barris" eixos espectacles, ha declarat Aarón Cano, que ha assenyalat que eixa és "una forma de democratitzar la festa". "Els barris de la ciutat han de tindre una presència d'actes organitzats per l'Ajuntament", ha assegurat en aquesta línia.

Cano ha opinat que optar per eixa possibilitat també servirà, "d'alguna manera", per a "que les pirotècnies puguen tindre més cabal, més negoci" i més "possibilitats de poder desenvolupar els seus treballs".

"No oblidem que la pirotècnia no és una fàbrica de caragols, també és art. Els espectacles pirotècnics no són una successió d'explosió de pólvora. Són art, són l'expressió artística del poble valencià majoritàriament. Crec que que açò haurem de desenvolupar-ho i facilitar-ho", ha plantejat l'edil.