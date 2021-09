Guardiola (PP): "La factura de la luz aboca a un septiembre negro sin que Sánchez dé soluciones"

Guardiola ha afirmado que "las economías de los hogares se están viendo afectadas, tanto por esta subida, como por el aumento de los precios de la cesta de la compra de hasta un 21 por ciento", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

Además, ha denunciado que "dos de cada tres empresas murcianas, así como los 100.000 autónomos de la Región, están en la cuerda floja por culpa del precio de la luz que está costando un 200 por cien más desde que Pedro Sánchez está en Moncloa", lo que está haciendo que "el sector empresarial se levante contra la subida ante el problema tan grave que están atravesando".

En este sentido, ha remarcado que "el 70 por ciento del precio de luz son impuestos que dependen únicamente del Gobierno de España que no quiere abaratar el precio de la factura", a pesar que "desde el PP hemos ofrecido soluciones para que que solo se pague por la energía consumida y que se saque de la factura los costes que no sean energéticos", así como "un gran pacto de estado donde se determine el precio de la energía y donde los ciudadanos no tengan que pagar más de lo que consuman".

Así, Guardiola ha anunciado que el PPRM va a mantener reuniones con todos los colectivos afectados para abordar esta escandalosa subida de la luz e "instar al Gobierno de España que de inmediato y con urgencia bajen el precio de la luz porque no se puede soportar un mes más así".

SÁNCHEZ CONVIERTE A LA REGIÓN EN UNA COMUNIDAD TERCERMUNDISTA

Además, la portavoz del PP ha denunciado que "la Región de Murcia está sufriendo un auténtico atropello", ya que "Sánchez trata a los ciudadanos de la Región como de tercera categoría, convirtiéndonos en una isla ferroviaria y en una comunidad tercermundista".

Para la 'popular' "es inadmisible que mientras Sánchez negocia la ampliación de El Prat en Barcelona, aquí no haya dinero para trenes para los ciudadanos, a pesar de tener los mismos derechos". "No solo nos dejan sin un servicio básico en menos de un mes, sino que, además, nos mintieron cuando Pedro Sánchez y el delegado de Gobierno, José Vélez, dijeron que buscarían alternativas", ha apostillado.

Guardiola ha recordado que "esta decisión conllevará más contaminación, más paro, más congestión en la A7, en el nudo de Espinardo, impacto negativo en el turismo, en nuestra economía y, sobre todo, en el coste de la calidad de vida de nuestros ciudadanos".

Ante ello, la 'popular' ha insistido en que, habiendo soluciones técnicas, "exigimos que no se corte ningún tren de cercanías" y, si no es posible, "al menos, que los cortes sean puntuales y locales", o bien, que "se adelante la llegada del AVE por Orihuela o que se retrase el corte de las líneas hasta la llegada de la alta velocidad".

Además, la portavoz del PP ha adelantado que "que nos reuniremos con todos los municipios afectados" y "realizaremos una campaña de sensibilización y comunicación para que los ciudadanos de la Región de Murcia muestren su disconformidad y alcen su voz" porque, ha puntualizado, "Sánchez tomó la decisión de manera unilateral y sectaria, de espaldas a la sociedad civil".

MAR MENOR, RESPUESTA DE ESTADO

Durante el comité de dirección se ha abordado la situación del Mar Menor ante "el abandono e indiferencia del Gobierno de Pedro Sánchez", a pesar de que "el Gobierno de España prometió poner todo tipo de recursos necesarios para su recuperación, pero no han hecho nada a pesar de que urgen las soluciones".

"En la tragedia del Prestige, el Gobierno de España, se volcó porque había que actuar con urgencia y esto es lo que hay que hacer para ejecutar de inmediato el Plan de Vertido Cero, así como actuar de forma contundente en la rambla del Albujón porque diariamente se están virtiendo más de 30 millones de agua dulce" y ante el riesgo real de sufrir una Dana, Guardiola ha pedido que "nos dejen actuar en Marchamalo porque si se colapsa el Mar Menor la responsabilidad será del Gobierno de España".

De hecho, en palabras de la portavoz "estamos haciendo todo lo que nos permite la Ley incluso dando un paso más solicitando todas las competencias y asumiendo los proyectos para que, si el Gobierno de España no actúa, al menos que dejar actuar al Gobierno regional".

CONGRESO NACIONAL DEL PP EN CARTAGENA

Durante la rueda de prensa, Guardiola ha destacado que "la Región de Murcia y, en concreto, Cartagena, es una de las ciudades que tendrá el honor de acoger, el próximo 1 de octubre, el Congreso Nacional del PP". La 'popular' ha remarcado que este hecho supone "un gesto muy significativo del peso importante que tiene el Partido Popular regional a nivel nacional".

"Estamos seguros que cuando Pablo Casado llegue a la Moncloa y sea el próximo presidente del Gobierno trabajará por y para el millón y medio de ciudadanos de la Región de Murcia como ya lo está haciendo", ha concluido.