Experto UNIR aboga por el "respeto de su identidad" para integrar a los refugiados afganos que han huido de su país

A pesar de que no hay "panaceas" para hacerles la vida más sencilla fuera de su país, el experto de UNIR, Elías Said, ofrece claves para ayudarles a que esa integración sea lo más rápida posible y en donde pone en valor tres cuestiones fundamentales: "Respeto, solidaridad e interculturalidad".

El director del Máster en Educación Inclusiva e Intercultural de UNIR reconoce a Europa Press que la buena integración de los afganos en España es una cuestión de todos. "Todos tenemos que estar unidos y ayudar en esta crisis porque solo así podremos tener una convivencia mejor".

ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO

Ahora, con los hechos tan recientes y la huída desesperada de miles de personas, Said cree que "lo primero que hay que hacer" una vez llegan a nuestro país es proporcionarles "acompañamiento psicológico".

"Lo han dejado todo atrás de forma precipitada, de un momento a otro. La situación es muy compleja y muchos de ellos se encuentran perdidos. Además, no hablan nuestro idioma, no nos entienden y aunque vengan con sus familias tienen miedo... por ello es importante que no se vean solos y que sepan que aquí están acompañados", ha defendido.

Tras superar ese 'shock' inicial, el docente de UNIR apuesta por ayudarles tanto en la inserción laboral como social y educativa. "Necesitan un trabajo" y en este punto "las autoridades, las empresas y el tercer sector tienen mucho que decir para abordar con éxito el reto de integrar a los refugiados afganos".

Además, Said explica que la visión intercultural "nos hará más fácil superar esta crisis". En este sentido, indica, "una vez que lleguen a España hay que mostrar un respeto a su identidad, a la mochila que traen con sus problemas de idioma, de cultura y de cambios. Han llegado a otro país y hay que respetarlo pero sin borrar lo que ellos han vivido y lo que son".

"No nos debe importar de dónde vengan sino que, como nosotros, son ciudadanos de pleno derecho, no hay que borrar identidades, se trata de sumar e integrarnos entre todos. Ellos tienen unas normas, unas reglas y una cultura y nosotros otras pero entre todos debemos ser capaces de convivir unos y otros con ese respeto y evitar que se formen 'guetos'".

Así las cosas, ha proseguido, "nuestra labor es hacerles ese acompañamiento y ese reconocimiento más fácil" para que la integración "sea positiva" pero, como ha querido dejar claro, no se trata de "voluntarismo" sino de "humanidad". "Esta crisis hay que superarla entre todos, con convivencia y con la participación de agentes profesionales, la administración, los actores privados, el tercer sector y los propios ciudadanos".

CARÁCTER HUMANITARIO

Elías Said reconoce que España "tiene un carácter humanitario muy especial" y eso "ayudará" a favorecer la inserción laboral y la mediación sociocultural. "Lo sé porque ya lo hemos visto en otros ejemplos o proyectos que se han llevado a cabo a lo largo de los años para favorecer la integración de los más vulnerables. Ahora ha tocado a los afganos pero todos tenemos en la mente otras crisis que también han necesitado de este tipo de ayudas".

Para el experto de UNIR, además, es necesario pensar en la población afgana no como un solo individuo sino como un colectivo porque "será mucho más exitoso". Evidentemente, ha proseguido, "cada grupo etario tiene sus propias características y debemos abordarlas según sus necesidades pero sin olvidar que todos son un grupo".

En el caso de los más pequeños, ha indicado, "el foco se debe poner en el ámbito socioeducativo y psicológico. La escuela ayuda a ese proceso de integración de forma natural y los docentes deben ser esos agentes movilizadores de la acción".

En los adultos, por su parte, "hay otros elementos a considerar" porque, como ha reflexionado, "ya tienen una educación formada". Para estas personas, además del acompañamiento psicológico, hay que ayudarles en el "rediseño de su proyecto de vida" porque "lo han dejado todo atrás. En ese foco, ha explicado, "está el empleo, las empresas, los centros de formación... cualquier aspecto que necesiten".

¿Y CUÁNDO LLEGUE EL SILENCIO INFORMATIVO?

Se trata, ha continuado, "de saber apoyar a estas personas en este proceso tan complicado por el que están atravesando aún cuando llegue el silencio informativo y parezca que ya no ocurre nada". La problemática seguirá presente y debemos ser conscientes de ello, ha dicho el profesor de UNIR, por tanto, "necesitamos más pedagogía social para entender realmente que estas situaciones no se arreglan de un día para otro".

"Vivimos de la inmediatez, de las redes sociales, del 'last minute' y parece que, en un momento dado, se deja de hablar de un tema y, por tanto, desaparece... ante ello debemos ser conscientes de que debemos formar proyectos a largo plazo y tener mucha pedagogía. Esto ya lo hemos visto antes con Marruecos, Irán, Irak, Palestina, la situación en Venezuela... hay que fortalecer la educación intercultural y ser conscientes de que, entre todos, podremos ayudarnos".