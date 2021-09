Lolita explica, en 'La Sexta Noche', por qué no es feminista

Como es habitual, La Sexta emitió este sábado una nueva entrega de La Sexta Noche. El formato, presentado por Hilario Pino, ofreció su primer programa de septiembre repasando la última hora de los temas que vertebran la actualidad con sus comentaristas recurrentes.

Así, en la tertulia se debatió sobre la gestión de la vacunación de la COVID-19, las sombras de posibles nuevas olas y variantes o la situación legal del Rey Emérito. Sin embargo, el programa ofrece siempre varias entrevistas además de los debates.

La primera la protagonizó el político Gabriel Rufián y la segunda Lolita Flores y Luis Mottola. Los actores acudieron para promocionar la obra de teatro Llévame hasta el cielo, dirigida y protagonizada por la también cantante.

En un momento dado, el presentador de La Sexta Noche quiso saber si Lolita se consideraba feminista, una pregunta ante la que la hermana de Rosario Flores no dudó ni un segundo.

"No. Soy un ser humano, soy una mujer, me considero muy mujer. No me gusta la denigración ni a un hombre ni a una mujer", explicó. Después, matizó que era innegable que eran las mujeres quienes más violencia sufrían, y lanzó un mensaje para animar a las víctimas de cualquier tipo de acoso a denunciarlo.

Y es que, Pino quiso saber la opinión de la artista, como actriz, sobre el #MeToo. Tras preguntar qué era eso y comprender que englobaba las denuncias de abusos sexuales en la industria cinematográfica, Flores dijo que lo apoyaba, pero que los hombres también deberían de denunciar esas situaciones, al igual que los malos tratos.

"A mí no me ha pasado. No he gustado tanto a los hombres como para que me metan mano, no levanto pasiones. Está claro que a ellos no les matan como a nosotras, ahí está el porcentaje de lo que hay", dijo la madre de Elena Furiase. "Dan igual los porcentajes, basta con que haya uno", añadió, por su parte, su compañero de escena.