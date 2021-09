El Consell reitera su compromiso con los proyectos a mujeres y niños afganos del Fondo Mallorquín de Solidaridad

20M EP

El Consell de Mallorca ha reiterado este viernes su compromiso con los proyectos a mujeres y niños afganos del Fondo Mallorquín de Solidaridad, tras una reunión con la ONG Humanitarian Assistence for the Women and Children in Afghanistan (HAWCA).