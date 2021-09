Pablo Alborán y Cecilia Krull han grabado juntos para la serie La casa de papel una versión de la histórica canción portuguesa Grândola, Vila Morena, con la que comenzó la Revolución de los claveles en 1974.

"Se me cumplieron tres deseos, un dueto con Cecilia Krull, formar parte de la banda sonora de LCDP, y cantar un tema tan importante para Portugal como Portugal lo es para mí", ha explicado el malagueño.

Se trata de una versión que lleva el sobrenombre de Requiem; Krull, responsable también del tema principal de la serie, My Life is Going On, ha hecho otra versión, la War version, con instrumentación y arreglos.

Estas dos canciones sonarán en la última temporada de La casa de papel, cuya primera parte se estrena este viernes en Netflix; la segunda llegará el 3 de diciembre. Ambas contarán con episodios.