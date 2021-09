El PP exigeix a Puig explicacions per permetre que Mollà vaja a Europa a carregar contra l'ampliació del Port

La secretària general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, María José Catalá, ha demanat explicacions al president de la Generalitat, Ximo Puig, per permetre que la consellera de Transició Ecològica, Mireia Mollà, acudisca a Europa "a carregar contra l'ampliació del Port de València en la Comissió de Peticions".

Sobre aquest tema, ha preguntat si Mollà va anar a Europa "a carregar contra aquest projecte com a membre del govern valencià o com a càrrec de Compromís" i ha assenyalat que aquest nou episodi "evidencia que Puig no mana gens en el Botànic".

"Cadascun fa la guerra pel seu compte. Puig hauria de donar explicacions per la seua hipocresia, per permetre que Mollà vaja a Europa a impedir una inversió que generarà milers de llocs de treball", ha recriminat.

Així mateix, ha recalcat la "gravetat" de l'ocorregut perquè el Consell "no només envia un mal missatge als inversors privats que van a fugir a altres llocs si veuen aquestes traves, sinó perquè a més el Govern Valencià s'està convertint en aliat d'Esquerra Republicana de Catalunya per a frenar aquesta inversió estratègica per a València". "Si Puig calla, atorga. I són ja massa silencis davant les intromissions dels independentistes", ha apuntat.

Catalá ha qualificat de "revés" l'estrena d'ahir de Mollà a l'Eurocambra, ja que l'Eurocambra "va tancar el debat i no va veure necessari un altre informe d'impacte ambiental". "És una vergonya el que està fent Compromís, des de Mollà, Oltra i Ribó. Han de deixar de carregar contra un projecte importantíssim per a la ciutat i dedicar-se a resoldre els abocaments de les nostres platges, els trencaments d'emissaris de la ciutat, i aconseguir l'aigua que necessiten els valencians", ha reclamat.

Per contra, ha subratllat que des del PP "defenem l'ampliació del Port perquè generarà llocs de treball i major competitivitat per a la Comunitat Valenciana, però sempre hem defès que es complisquen amb totes les normatives mediambientals". "El progrés i l'ecologisme no són incompatibles", ha assenyalat.