Falles.- Les falles trauen al carrer a polítics pre i postpandèmia per a exhibir la seua crítica

Així, en els monuments grans, tant de la Secció Especial com d'altres inferiors, es pot veure a l'alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó; al regidor de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana, i al seu antecessor en aquests càrrecs, Pere Fuset. Igualment, entre els responsables polítics de la Comunitat Valenciana es veu representada la vicepresidenta primera del Consell i titular de Polítiques Inclusives, Mónica Oltra.

En l'àmbit nacional, les falles mostren entre uns altres al president del Govern central, Pedro Sánchez; a la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, i a l'expresident d'aquesta formació, Albert Rivera, així com al secretari general del PP, Teodoro García Egea; al president de Vox, Santiago Abascal; a la presidenta d'aquesta formació i diputada a Madrid, Rocío Monestir, i a la ministra d'Igualtat i membre de Podem, Irene Montero.

A més, els monuments fan referència al 'conflicte català' i a l'independentisme i mostren Carles Puigdemont i Quim Torrà. També deixen espai per a l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol.

La majoria de les falles que s'exhibeixen en els carrers en els actes fallers de 2021 estan elaborades per a les Falles de 2020, que van ser suspeses per l'arribada de la pandèmia de la Covid-19, per la qual cosa moltes d'elles fan referència a l'actualitat política d'aleshores i mostren als personatges que la protagonitzava aleshores. Per açò, es poden observar 'ninots' com el de Rosa Díez (UpyD), i el Cayetana Álvarez de Toledo, ex exportavoz del Grupo Popular en el Congreso.

En l'àmbit internacional, és l'expresident dels Estats Units, Donald Trump, el que protagonitza les escenes dedicades a aquest espai en aquestes falles, en algun cas al costat dels expresident de l'Executiu espanyol José María Aznar i Mariano Rajoy. D'altra banda, també està present la Família Real, que apareix representada amb 'ninots' com els dedicats al Rei Felipe II i a la reina Letizia.

La violència de gènere, el masclisme i la corrupció es reflecteixen també en els monuments que omplin els carrers de la capital valenciana.

A primera hora d'aquest dijous estaven ja plantades totes les falles, tant grans i infantils. Aquestes últimes llueixen en la via pública des d'aquest dimecres al matí. A elles s'han sumat les grans, que han vist dificultats els últims treballs del seu 'plantà' per les intenses pluges que la passada nit van caure sobre València i altres poblacions properes.

Les tempestats han ocasionat en algunes d'elles danys que en uns casos s'han reparat perquè ha sigut possible i que s'han deixat en uns altres perquè l'arranjament no era viable o perquè havia de produir-se en uns dies quan estigueren seques. En els pitjors casos, la pluja i el vent ha provocat la caiguda de monuments que no es podran recuperar.