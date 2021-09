El mantell de la imatge de la Mare de Déu en l'Ofrena es confeccionarà sense dibuix previ

El mantell de la imatge de la Mare de Déu, instal·lada enfront de la Basílica per a l'Ofrena fallera, es confeccionarà "sense un dibuix previ", la qual cosa suposa remuntar-se "als orígens", en 1987, quan es va estrenar l'estructura de fusta de la patrona, de manera que enguany la part del pit de la Mare de Déu es vestirà amb flor blanca, i la resta amb els rams d'altres colors a mesura que arriben, segons ha explicat el coordinador dels 'Vestidors', Josep García Bosch.

A partir de la "incertesa" a causa de les dates en les quals se celebren les Falles i Ofrena, que comença aquest divendres a la vesprada, "per qüestions com la repercussió de la pandèmia o els impediments per ser dies laborals per a molts fallers o que és mala època per a usar clavell, no sabem quants rams anem a tindre i per això no es pot seguir un disseny previ", ha detallat García Bosch en un comunicat.

Per eixe motiu, la "novetat principal" és que enguany que els vestidors de la Mare de Déu es remuntaran a 1987, quan es va instal·lar per primera vegada el cadafal -la imatge de la Mare de Déu en una estructura de fusta- a la Plaça, "quan la idea era anar col·locant els rams a mesura que arribaven i ningú va pensar aleshores que allí es poguera confeccionar un dibuix amb diferents colors i formes", ha subratllat.

El que es farà enguany "és vestir amb flor blanca que vaja arribant la part del pit i la resta de rams que no siguen d'aquest color se n'aniran col·locant a mesura que arriben, des de la part superior de la imatge fins a la inferior, de manera que es farà un mantell multicolor", ha explicat.

Respecte a la flor, "no estem en dates bones per al clavell perquè per a tanta petició caldria importar-lo de Colòmbia i això encariria els rams molt, així que cal buscar altres opcions", segons García Bosch.

Una altra novetat és que la imatge de la Verge, la instal·lació de la qual va començar la passada setmana, "està col·locada més arrere de l'habitual, més prop de la font, perquè el trajecte canvia i els fallers entren per carrer Cavallers en lloc d'eixir".