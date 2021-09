Atur.- La CEV no veu que siga el moment de forçar una pujada del SMI i sí de reduir els costos energètics

Segons la patronal, els empresaris no han superat aquesta crisi en els seus balanços i "no poden assumir increments dels costos ni de producció, ni laborals, ni tributaris". Per contra, sí que urgeix a "accelerar totes les gestions per a contindre i reduir els costos energètics que són actualment el principal motiu de preocupació d'empreses i famílies".

La CEV ha realitzat una valoració negativa de les dades de l'atur registrat, contractació i afiliació corresponents al mes d'agost de 2021. "Malgrat que l'activitat econòmica avança a bon ritme i la recuperació està permetent recuperar un gran nombre de treballadors i treballadores dels ERTO i incentiva a altres persones a incorporar-se al mercat laboral, les dades comparatives mostren que l'avanç no és simètric ni a nivell sectorial ni a escala nacional", exposa la patronal en un comunicat.

La Comunitat Valenciana, amb 6.606 aturats més que en el mes anterior, és de les tres comunitats en les quals la desocupació va pujar a l'agost, la primera en pujada en termes absoluts i la segona amb major alça en termes relatius (1,56 %). L'atur va augmentar també a Ceuta i Melilla, però va baixar en les restants 14 CCAA.

En taxa interanual, l'atur (sense descomptar els ERTO) ha descendit a la Comunitat un 2,53%. Es tracta del descens més baix -al costat de la Comunitat de Madrid-, i se situa 9,8 punts percentuals per davall de la mitjana nacional, que descendeix un 12,33%.

El nombre de contractes firmats durant el mes d'agost va descendir a la Comunitat un 29,83% (6,4 punts més que la mitjana nacional). La contractació temporal va baixar un 29,90 % (6,93 punts més que la mitjana nacional) i la contractació indefinida 29,06% (0,95 punts més que la mitjana nacional). No obstant açò, la contractació indefinida acumulada a la Comunitat es manté en nivells lleugerament superiors a la registrada a nivell nacional.

L'afiliació mitjana a la Seguretat Social a la Comunitat va restar a l'agost 20.871 cotitzadores, la qual cosa equival a una baixada de l'1,07 % respecte al mes anterior. A nivell nacional, la baixada de l'afiliació mitjana en taxa mensual ha sigut del 0,60 %. En taxa anual, incloses les persones en ERTO, el nombre d'afiliats a la Comunitat és un 4,41 % superior al d'agost de 2020; 0,78 punts superior a la mitjana del conjunt d'Espanya (3,63 %).

Pel que fa a les persones subjectes a ERTO, a la fi d'agost, després de descendir en 4.939 persones, encara quedaven a la Comunitat 19.105 persones subjectes a aquest règim. En termes relatius, el descens mensual és del 20,54% i supera en 2,65 punts el descens de persones subjectes a ERTO en mitjana nacional. No obstant açò, el major descens de persones subjectes a ERTO a la Comunitat no motiva que, mentre la desocupació ha baixat en mitjana nacional, l'atur haja pujat a la Comunitat Valenciana.