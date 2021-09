Seis planes para este fin de semana en Madrid: Rubén Ochadiano estrena, Marsillach revive y el cielo se desvela

Los planes de este fin de semana nos traen dos estrenos potentes en Teatros del Canal, el homenaje a un gran fotógrafo, la venturosa recuperación de un montaje clásico, el mejor cielo de Madrid y una muestra de la creación plástica más reciente que se desarrolla en nuestras facultades de Bellas Artes.

1 - Teatro. 'El alivio o la crueldad de los muertos'

Rubén Ochadiano y los actores saludan tras el estreno Adolfo Ortega

Rubén Ochadiano y Los Montoya abren la temporada de Teatros del Canal con su creación El alivio o la crueldad de los muertos, encontrando un espacio perfecto en la Sala Verde. En tarde tormentosa se estrenó esta comedia bárbara en la que la celebración de un cumpleaños poco gozoso acaba desvelando los verdaderos sentimientos de los convidados. Las angustias más íntimas de un grupo de personajes que habita el ambiente teatral, de cultura pretendidamente alta, ante la mirada silenciosa de una asistenta. En realidad, alrededor de ella pivotan los prejuicios enmascarados que cada uno de ellos evita aflorar, un mar de fondo que parece encabritarse en repetidos paréntesis de furia, al son del Romeo y Julieta de Prokofiev. La hipocresía se desborda en los tipos dibujados por Ochadiano en su texto, marcados por una inmadurez atroz. Tomás Pozzi da vuelo a la función a partir de su aparición, con una interpretación briosa y rica en detalles, enlazando dúos destacables, siempre pleno de sentido cómico. La obra está marcada por una estructura equilibrada y diálogos trabajados con agilidad, trenzando la compleja estructura de afinidades y relaciones entre los personajes. Una confusión bien controlada, en un salón asentado en lo que parece una alfombra, pero más bien resulta ser la gris arena de un circo en el que asistimos a un juego de funambulismo desesperado. Agrupados frente a un gran espejo, los personajes van descomponiéndose uno a uno, en una brillante consecución de escenas en tono de farsa, abigarrada y brutal, quizás lo más audaz de la propuesta de Ochadiano. Un 'paso a dos', en que Belleza y Fealdad desnudan su cruel vinculación, es el momento de mayor potencia coreográfica entre los apuntes que inserta el director a lo largo de la obra. Sin embargo, es posible achacar cierto esquematismo en la definición particular de cada tipo (quizás premeditado), y el epílogo de la función es un alegato que resulta un tanto extemporáneo. En cualquier caso, el talento de Rubén Ochadiano surge fulgurante en la escritura dramática y su dirección, y a buen seguro nos seguirá deparando momentos de gran intensidad escénica.

Hasta el 19 de septiembre / Teatros del Canal (Sala Verde) / Desde 9 euros

2 - Fotografía. 'Después de todo' de Leopoldo Pomés

Leopoldo Pomés. Bernadette, 1961 Arxiu Leopoldo Pomés

PHotoESPAÑA rinde merecido homenaje al gran fotógrafo Leopoldo Pomés, exponiendo una selección de su obra titulada Después de todo, en un par de salas aledañas a los abigarrados salones del Museo Cerralbo. Pomés estaba preparando una muestra después de recibir el Premio Nacional de Fotografía en 2018, pero lamentablemente la muerte truncó ese propósito, aunque no lo resquebrajó del todo. Su hija y su viuda decidieron tomar el testigo y dar continuidad al proyecto, cuyo fruto podemos contemplar tan sólo por unos diez días más en Madrid. La colección de fotografías recorre su vida artística desde los inicios, donde la oscuridad imperaba en el papel fotográfico dando un aspecto sombrío a retratos y paisajes. Fue su esposa Karin quien le sugirió aportar algo de luz a su visión del mundo, y observando algunas instantáneas donde Pomés es capaz de eludir toda sombra en un baño de sol homogéneo, el consejo no fue en balde. Sus trabajos publicitarios condicionaron un buen tramo de su obra, buscando nuevos encuadres y aportando una expresiva desnudez. Su incursión en los anuncios televisivos fue tan exitosa que el propio autor anticipaba que siempre sería recordado como “el de las burbujas Freixenet”, porque a su imaginación hay que atribuir el refrescante y popular motivo. El recorrido por las pasiones de Pomés nos descubre las ventanas surgidas como negros huecos que tanto le inquietaban; la sensualidad retratada en el cuerpo y rostro femeninos; la vida que se pasea ante los ojos de los curiosos apostados en las Ramblas… En definitiva, se trata de una de las exposiciones de fotografía que no se debe escapar, concentrada pero gozosa.

Hasta el 12 de septiembre / Museo Cerralbo / Gratuita

3 - Ciencia. Observación astronómica en Valdesquí

La contemplación del cielo desde Valdesquí Cedida

Mirar al cielo en noche despejada es uno de los mayores espectáculos que ha cautivado al ser humano desde que salimos de las cavernas. Lamentablemente, los urbanitas lo tenemos difícil a causa de la contaminación lumínica y gaseosa que tenemos encima. Una tupida boina bien calada. Si plantaran el telescopio Hubble en medio de la Plaza Mayor, el pobre no encontraría ni la Luna llena. No obstante, tenemos opciones para contemplar ese oscuro mundo con iniciativas como la que ofrece CosmoAventura, en la que alejándonos del bullicio encontramos la oscuridad requerida para avistar los astros y reconocer constelaciones. La propuesta Starnight nos acerca al Cosmos en directo desde la Estación de Valdesquí, donde se ofrece una actividad al aire libre que incluye una charla astronómica, la observación a través de telescopio de objetos como cúmulos, nebulosas y galaxias, asistencia de monitores y, sobre todo, una buena tumbona desde donde quedar boquiabierto bajo la Vía Láctea. "El Camino de Santiago”, que decían nuestros abuelos al reconocerlo desde las veredas en otros tiempos. El aparcamiento está asegurado en el parking de la estación y cada cual puede llevar bocadillos y bebidas desde casa. Y una manta, que empieza a refrescar.

Sábados y domingos de septiembre / Estación de Valdesquí / 25-35 euros

4 - Teatro. 'El médico de su honra' de Calderón de la Barca

Reposición de 'El médico de su honra' dirigida por Adolfo Marsillach MarcosGpunto

Cuando se acercan los 20 años del fallecimiento de Adolfo Marsillach, la iniciativa de revivir su montaje de El médico de su honra, de Calderón de la Barca, para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, es un auténtico acontecimiento teatral. Marsillach asumió la dirección de la Compañía desde su fundación en 1986 y transformó la forma de representar el teatro del Siglo de Oro hasta ese momento. En aquel montaje, Marsillach deseaba abordar el conflicto del honor y la honra, la tiranía de un injusto orden establecido y el juego del libre albedrío y la determinación de la voluntad. Los celos se convierten en el motor del conflicto dramático, desde que un tropiezo a caballo del infante don Enrique en la primera escena, propicia un reencuentro casual que desencadena los acontecimientos. Jamás la caída de un animal fue descrita con tal belleza, como en los versos que desgrana Mencía aludiendo al lance observado desde su torre. En palabras del propio Adolfo Marsillach, el propósito del montaje era “sencillo y limpio”. Su objetivo era hacer “un texto trágico maravilloso que, lejos de contribuir a asentar los fundamentos de nuestra España más negra, nos invite a estudiarla y criticarla. Y a no repetirla”. Después de pasar este año por el Festival Iberoamericano del Siglo de Oro, en Alcalá de Henares, nos llega ahora esta única reposición del montaje dentro del I Festival Internacional de El Escorial. Marsillach estrenó la obra el 17 de abril de 1986 en el Teatro Nacional Cervantes de Buenos Aires. A España llegó ese mismo año, representándose en Sevilla y pasando luego al Teatro de la Comedia. De una reposición en 1995 hay constancia completa en un video del Centro de Documentación Teatral del INAEM, accesible en Youtube. Una alhaja. Allí Manuel Navarro era el Infante don Enrique y ahora hace el papel de Rey don Pedro. Roberto Alonso, quien fue Ayudante de dirección en aquellas funciones, asume hoy el reto de poner de nuevo en pie este texto calderoniano, que mantiene todos los elementos de la producción original, incluyendo la excelente música de Tomás Marco, un lujo añadido. El retorno de esta producción a San Lorenzo de El Escorial nos permitirá revivir el buen hacer del gran Adolfo Marsillach y comprender la vigencia de sus conceptos escénicos.

5 de septiembre / Teatro Auditorio El Escorial / 18-28 euros

5 - Arte. 'Salón Brand New'

Los artistas más jóvenes exponen en Salón Brand New Cedida

De repente te das cuenta de que este fin de semana son las últimas representaciones de esa obra querías ver, o que aquella exposición que lleva cuatro meses abierta cierra el domingo. Son lo que podríamos denominar “las últimas oportunidades”. Dentro de esta categoría podemos incluir la interesante muestra de arte joven que se clausura este fin de semana en Conde Duque. Salón Brand New presenta la obra más reciente de 30 artistas seleccionados de entre diez facultades de Bellas Artes de nuestro país. Como cierre de este evento se organizan, del 1 al 4 de septiembre, las Conferencias Salón Brand New, un foro académico que contará con 4 mesas redondas en formato híbrido presencial y telemático, sobre el presente y el futuro de la enseñanza en las artes plásticas y visuales (el enlace de 'meet ' está disponible en la web de la muestra). Organizado por Atelier Solar (Daniel Silvo) y Concreto_Com (Mario Canal), esta muestra quiere servir de espacio expositivo y de discusión en el que descubrir a los artistas más prometedores de la escena inédita del arte, aún en la parrilla de salida de su carrera profesional.

Hasta el 5 de septiembre / Centro Conde Duque / Gratuita

6 - Danza. Allan Falieri en CANAL BAILA

Allan Falieri en ‘Titun. The Serendipity Of The Black Swan’s Death’ Margarida Dias

La muestra de danza Canal Baila llega a la edición número 13 acogiendo diez estrenos y la presencia de ocho grupos de España, uno de Brasil y otro de Suiza. Los diez espectáculos que Canal Baila estrena del 2 de septiembre al 15 de octubre en la Sala Negra de Teatros del Canal representan la culminación de las residencias artísticas en el Centro Coreográfico Canal para creadores y compañías profesionales (consolidadas o emergentes). Coreógrafos como Allan Falieri, Danny Pannullo, Rafael Estévez, Valeriano Paños, Sara Cano o Victoria P. Miranda mostrarán al público las obras que han estado gestando durante los últimos meses y que abordan reflexiones, entre otros asuntos, sobre el cuerpo, la sociedad como prisión, lo masculino y lo femenino, o la condición animal del ser humano. Del conjunto de espectáculos, todos co-producidos por el Centro Coreográfico-Teatros del Canal, seis corresponden a la danza contemporánea, dos al flamenco, uno a la danza neoclásica contemporánea y otro a la danza urbana. El coreógrafo brasileño Allan Falieri inaugura el ciclo con Titun. The Serendipity Of The Black Swan's Death. Titun significa nuevo en yoruba (uno de los idiomas hablados en África) y en esta pieza alude al cuerpo, a un nuevo cuerpo político, diverso, que se basta a sí mismo para afirmar su identidad. Heredero de la diáspora africana, Falieri reflexiona sobre el legado del pasado y transita por el género, la clase y un espacio heterogéneo. Allan Falieri ha formado parte de las grandes compañías de danza contemporánea: Compañía Nacional de Danza, Nerderlands Dans Theater, Ballet Gulbenkian, Bejárt Ballet Lausanne y Theatro Municipal do Rio de Janeiro.