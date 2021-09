El Consell col·laborarà amb els ajuntaments afectats per l'últim temporal

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha anunciat que el Consell col·laborarà amb els ajuntaments afectats per a reparar els danys causats per les tempestats dels últims dies. Per a açò, es convocarà, per part de l'Agència Valenciana de Seguretat, la Comissió Post-Emergència que elaborarà un decret de concessió d'ajudes per a les reparacions urgents.

Així ho ha anunciat aquest dimecres la titular d'Interior del Consell després de visitar la platja de Benicàssim (Castelló) i comprovar, al costat de l'alcaldessa Susana Marqués, l'abast dels danys causats per l'aiguat que, aquest dilluns, va deixar 150 litres per metre quadrat en amb prou faenes una hora.

El fenomen va provocar inundacions en vivendes, garatges i soterranis, el rescat de quatre persones que havien quedat atrapades en els seus vehicles i nombrosos danys materials en mobiliari urbà, clavegueram i en la depuradora d'aquesta localitat de la Plana Alta.

La consellera ha assegurat que la Generalitat "sempre està al costat dels ajuntaments" i més en una situació com l'actual on és "fonamental que es reparen els desperfectes amb rapidesa". En aquest sentit, Bravo ha mostrat la seua "preocupació" perquè encara s'està en temporada alta turística, amb el que els danys "poden afectar especialment al sector hoteler".

Posteriorment, Gabriela Bravo s'ha traslladat a Canet d'en Berenguer on la consellera, al costat de l'alcalde, Joan Antoni Chordá, ha inspeccionat els accessos a la platja, així com el passeig marítim, que va ser la via més afectada per l'aiguarrada que es va produir sobre el municipi en la matinada del dilluns.

Sagunt

La visita de la consellera a les zones afectades per les tempestats dels últims dies ha conclòs a Sagunt. Al costat de l'alcalde, Darío Moreno, Bravo ha comprovat els danys provocats per la tempestat en la franja litoral de la capital del Camp de Morvedre, on han sigut especialment quantiosos en els accessos a la platja.

A Sagunt, la consellera ha recordat que la Comunitat Valenciana "segueix estant en alerta taronja" per fortes pluges, per la qual cosa ha recomanat a la ciutadania "que evite circular per zones susceptibles de patir inundacions" com a barrancs i que estiga atenta als avisos que s'estan llançant des dels servicis d'Emergències.