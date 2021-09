Cataluña se marca el reto de poner dos millones de dosis este mes de septiembre

Dos millones de dosis en 30 días. Este es el objetivo que se ha marcado desde hoy el Departament de Salut para acelerar la vacunación en la población catalana. Esto significaría inyectar las dos dosis de la vacuna contra la Covid-19 a un millón de personas, ahora que la campaña está abierta a toda la población a partir de los 12 años de edad.

"Si consiguiéramos esto, tendríamos aproximadamente un 80% de población general -contando desde los cero años- vacunada", ha dicho el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, este miércoles en rueda de prensa. En estos momentos, Cataluña tiene al 72,9% con la pauta iniciada y al 67% con la pauta completa, contando a la población genera. Así mismo, si contamos a la población vacunable -mayor de 12 años-, el 81,6% ha recibido la primera dosis y el 76% tiene la pauta completa.

La cifra mínima que quiere conseguir Salut no es más que la que ya consiguió el pasado mes de julio, cuando se inyectaron 2,2 millones de dosis. No obstante, en agosto la cifra se redujo hasta las 1,2 millones, debido a las vacaciones de verano.

Los jóvenes, el objetivo

Ahora la mirada está puesta en la población joven. Especialmente en aquellos que tienen entre 20 y 34 años de edad y todavía no han dado el paso, a pesar de que tienen la posibilidad de inmunizarse desde el pasado 30 de junio. Según la secretaria de Salud Pública, Carmen Cabezas, hay un porcentaje bajo de personas vacunadas en esta franja de edad porque perciben la enfermedad como "leve" y "no tiene un interés activo en vacunarse". No obstante, ha recordado que en esta quinta ola de la pandemia 319 personas de entre 20 y 40 años han ingresado en UCI por Covid-19 en Cataluña.

Durante la quinta ola de la pandemia, 319 personas de entre 20 y 40 años han ingresado en UCI por Covid-19

Para llegar a estas personas, el Departament ha anunciado que intensificará la campaña de concienciación que ya estaba activa, incluyendo el envío de SMS y llamadas telefónicas a los no vacunados. Además, continuarán presentes los mensajes en redes sociales -algunos con historias de testimonios- y las colaboraciones con 'influencers'.

Posible reapertura del ocio nocturno

Este martes, el Govern ha presentado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la justificación de las restricciones en el ocio nocturno -que lleva cerrado prácticamente 16 meses-, tal y como el juez reclamó tras también rechazar el toque de queda para los 148 municipios que propuso el Ejecutivo catalán.

Ante la posible reapertura de los locales, Argimon ha hecho un llamamiento a "no querer correr". En este sentido, ha opinado que lo importante ahora es "incrementar la vacunación y, a partir de aquí, ir recuperando estos espacios de vida", algo que, ha advertido, el Govern no es partidario de que ocurra en las próximas semanas.