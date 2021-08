Iceta renunciará como primer secretario del PSC y cederá el liderazgo a Illa en un congreso en diciembre

El primer secretario del PSC y ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, renunciará a su cargo al frente de los socialistas catalanes tras ostentarlo durante siete años y cederá el liderazgo del partido al líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa.

Tras una reunión de la ejecutiva del PSC, Illa ha comparecido este martes en rueda de prensa para informar sobre la decisión de Iceta y para anunciar la convocatoria de un congreso extraordinario del partido los días 18 y 19 de diciembre, en el que él mismo presentará su candidatura.

Según ha explicado, Iceta renuncia al cargo, en primer lugar, por "razones de agenda" dada la "incompatibilidad, a su criterio, entre sus responsabilidades como ministro de Cultura y el tiempo y la energía necesarios para desarrollar la tarea de primer secretario del partido".

En segundo lugar, ha detallado Illa, la renuncia pretende evitar "bicefalias", ya que, tradicionalmente, "quien ostenta el cargo de líder del grupo parlamentario y encabeza la candidatura a las elecciones, ostenta también el liderazgo del partido".

En este sentido, ha señalado que, cuando el pasado diciembre comenzó el proceso de sucesión tras acordar que Illa fuera el candidato del PSC a las elecciones catalanas, Iceta "ya tenía previsto que esto tuviera una continuación natural y lógica en este relevo en la primera secretaría".

Congreso extraordinario

El líder del PSC en el Parlament ha explicado que el carácter extraordinario de este congreso no alterará el ritmo de los congresos ordinarios del partido, lo que significa que el siguiente sigue previsto para finales de 2023 o principios de 2024. Por otra parte, ha explicado que se renovará el cargo de primer secretario y la comisión ejecutiva del partido, pero no la dirección a nivel de federaciones.

Illa también ha destacado dos ideas sobre las que prevén basar el congreso: que el PSC es el partido más votado en Cataluña y que este evento se debe plantear de forma "abierta a la sociedad catalana, como reafirmación de nuestro proyecto político y de consolidación de nuestra propuesta como propuesta de Govern".

Tacha los primeros 100 días del Govern de "decepción"

Además de la renuncia de Iceta, la comisión ejecutiva del PSC también ha analizado la actualidad política de España, de la que Illa ha destacado la actuación respecto a la repatriación de personas de Afganistán, y de Cataluña, sobre la que ha "constatado el carácter decepcionante de los primeros 100 días del Govern de Aragonès, muy por debajo de las expectativas".

Por otra parte, preguntado por si cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería acudir a la reunión de la mesa de diálogo -prevista para la semana del 13 de septiembre- tal y como reclama Pere Aragonès, Illa ha respondido que el presidente de la Generalitat "no está en posición de dar lecciones en materia de diálogo porque no asistió a la reunión de presidentes autonómicos y porque no ha abierto un diálogo con Cataluña".