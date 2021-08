Carlota Corredera, emocionada en 'Sálvame' con la llamada de Jorge Javier: "Recuerda que también esto pasará"

Sin duda, este verano Carlota Corredera ha vivido sus vacaciones más satisfactorias, pues la periodista necesitaba desconectar después de su complicado fin de temporada en Telecinco. La gallega estuvo al frente de la docuserie de Rocío Carrasco, y su ferviente defensa traspasó a Sálvame y a toda la cadena, por lo que su exposición fue más que de costumbre.

Tras finalizar su verano, Corredera ha regresado a la cadena, y lo ha hecho con una gran noticia. Este lunes, la periodista acudió a Ávila para recibir un Premio Alcazaba a su carrera como presentadora.

Por ello, este martes, Jorge Javier Vázquez ha entrado por teléfono para felicitarla, y ha terminado haciendo que Carlota se echara a llorar. "Este está siendo mi verano más difícil en Sálvame", ha confesado la conductora. "El desgaste tiene que ver con la docuserie de Rocío y con un posicionamiento".

"Eso es importante reconocerlo, y no intentar esquivar la crisis", ha reconocido el catalán, plenamente consciente de todo lo que ha pasado su compañera. "En estas situaciones, coges aire, impulso y continúas. Me parece muy valiente decir que no estás bien".

"Entiendo por lo que estás pasando, porque al final es una situación que no solo implica a los que la vivimos, sino que salpica a toda la familia también", ha confesado él. "Cuando uno está solo, se vive con más tranquilidad y mejor, y cuando uno está acompañado, también tienes que ocuparte de que los que están a tu lado no sufran".

"Tal cual", ha dado la razón la gallega. "Todo esto lo que hace es enseñarte muchísimo", ha opinado él. "Carlota, recuerda que también esto pasará".

La entrevista de Jorge Javier

El rostro de Mediaset ha revelado también que había concedido una entrevista a la revista Lecturas que saldrá este miércoles en la que ha hablado de ella. "Me llamaron para ver que todo estaba pasando en esta situación", ha contado, refiriéndose al asunto de Rocío Carrasco.

"Es muy fuerte. Tengo cara de sorprendida", ha comentado ella tras ver la portada y el titular de su entrevista. "¿Sabes lo que pasa, Jorge? Que en esta etapa de caretas fuera, sabes que tu opinión pesa muchísimo. Cualquier cosa que digas afecta a todas las personas que trabajamos aquí. Yo nunca te había visto dar una entrevista en la que hablases en estos términos de los compañeros".

"Hay tres nombres propios en esta portada: Kiko Matamoros, Gema López y Rosa Benito", ha revelado Carlota Corredera.

Después, el de Badalona ha alabado a Sálvame, comparándolo con lo aliviado que se sintió cuando le dijeron que Aquí hay tomate terminaba. "En estos momentos estoy feliz con Sálvame, y jamás me había sentido tan identificado con un programa. Quiero luchar por él y seguir acompañando a la gente. Hay que seguir adelante y seguir haciendo feliz a la gente".