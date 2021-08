La Plaça de l'Ajuntament es tancarà a les 19.00 hores el dia de la 'Cremà'

La Plaça de l'Ajuntament de València quedarà tancada el dia de la 'Cremà' a partir de les 19.00 hores i es farà un seguiment "especial", ja que enguany, a més de la Falla municipal, estan situats en aquest espai els monuments fallers de la plaça del Mercat i de la plaça de la Reina a causa de les obres. Els locals ubicats en la Plaça de l'Ajuntament també hauran de tancar.

Així ho ha confirmat als mitjans l'alcalde de València, Joan Ribó, després de la reunió de la Junta de Seguretat prèvia a les Falles, a la qual han assistit la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, i l'edil de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, entre altres.

Ribó ha reiterat el seu desig que en aquests actes fallers "la gent puga gaudir, però alhora tinga responsabilitat, que sàpiga que no podem fer unes Falles com són les Falles normals perquè no estem en una situació normal i tenim unes normes epidemiològiques que hem de complir, que volem complir".

A més, a la reunió han assistit el regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana; el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel; el subdelegat del Govern en funcions, Miguel Ángel Aragón; el cap superior de Policia en la Comunitat Valenciana, Jorge Zurita; i Marisol Conde, comissària cap de la Policia Autonòmica.

Calero ha advertit que les Forces i Cossos de Seguretat "estaran per a atendre totes les necessitats i donar seguretat a les nostres festes". "Davant els actes irresponsables, les Forces i Cossos de Seguretat actuaran per a tindre unes festes segures que gaudim, però amb seguretat", ha incidit, ja que, segons ha recordat, "el virus segueix ací", per la qual cosa ha animat a la ciutadania al fet que tot allò que ha aprés durant tot l'any continue "posant-ho en pràctica en aquestes festes".

Així mateix, Ribó ha indicat que, pel fet que Espanya es troba en el Nivell 4 d'Alerta Antiterrorista (NAA), es treballarà de manera específica en aquest aspecte, igual que davant possibles agressions sexuals. També es desplegaran dispositius dissuasius per a evitar el consum d'alcohol en la via pública i garantir el compliment de les restriccions a la mobilitat. Per a això s'ha reforçat la quantitat d'agents de la Policia Local, la Policia Nacional, la Policia Autonòmica i les Forces de Seguretat.

Segons ha assenyalat Aarón Cano, a la presència habitual dels efectius de Policia Local, s'afegiran altres 1.185 que incrementaran la seua presència al carrer les 24 hores del dia conforme arriben els dies "forts" que són el 3, el 4 i el 5. En aquesta línia, l'alcalde ha subratllat que la voluntat dels agents és "dissuadir qualsevol acte amb una voluntat de fer entendre a totes les persones que han de complir unes normes pel bé de tots".

A més, Calero ha anunciat que al voltant de 2.500 agents de la Policia Nacional formaran part del dispositiu extraordinari de seguretat de Falles.

"Volem donar exemple"

"Jo vull fer una crida i reiterar que és molt important que es complisquen les normes. Som la primera ciutat d'Espanya que tindrà unes grans festes i volem donar exemple de ser una ciutat que, a més de tindre unes festes, la primera, sap complir amb les normes de seguretat epidemiològica i de tota mena", ha assenyalat Ribó qui ha recordat que el protocol a seguir és "el de sempre" i per això s'han avançat els actes fallers perquè "a les 0.30 aproximadament tothom puga estar anant cap a la seua casa".

Calero ha insistit que "la pandèmia ha canviat molts aspectes de la nostra vida i també influeix en les festes, en la manera que tenim de desenvolupar-nos en les festes" i que, encara que aquestes Falles siguen d’"una forma atípica", és un assoliment que les festes "emblemàtiques" de la ciutat puguen celebrar-se sempre que es compte amb "la responsabilitat individual de cada persona". "Que continuem sent exemple davant el món que ens podem divertir d'una forma responsable", ha conclòs la delegada del Govern.

Respecte a això, Ribó també ha volgut mostrar la seua satisfacció pel treball de tots els responsables. No obstant això, ha deixat "molt clar" que faran complir la normativa per a evitar qualsevol tipus d'enfrontament perquè, encara que estem en actes fallers, "estem en un toc de queda i a la una, totes les persones a la seua casa".

En ser preguntat per la petició d'eliminar la mascletà que se celebrarà en La Plata a causa de l'existència d'una colònia de gats, l'alcalde ha explicat que, a pesar que respecta "molt" als animals, creu que en "un acte com les Falles, la suspensió d'una mascletà o la suspensió d'un castell no pot condicionar-se perquè hi haja una colònia de gats".