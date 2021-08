Este domingo, Lola Mencía ha celebrado su 25 cumpleaños por todo lo alto junto a su novio, Iván Rubio. Sin embargo, su día no ha sido todo lo idílico que desearía, pues ha tenido que cortar su celebración tras un accidente que la ha hecho acudir a urgencias.

Tal y como mostró en sus stories de Instagram, la exparticipante de La isla de las tentaciones y su pareja alquilaron un barco para disfrutar de las playas de Benidorm, pero su paseo en barco no empezó como esperaban, pues la leonesa se cortó un pie con una hélice de la embarcación.

Rápidamente, acudieron al hospital para que la asistieran, pues aunque no parecía grave, sangraba bastante. Por ello, los médicos tuvieron que darle tres puntos de sutura, tal y como compartió en sus redes sociales, además de la cara de su novio: "Harto de mis desgracias".

Lola Mencía muestra los puntos del pie y la reacción de su novio, Iván Rubio. MARTADELOLA / INSTAGRAM

"Me he hecho una pupa en el pie, está todo bien, han sido tres puntitos... Casi nada. Pero nada, ha sido subiendo a un barquito, con una hélice me he rajado el pie, pero estoy bien", informó a sus seguidores.

Afortunadamente, todo quedó en un susto, pues después mostró que retomaron el cumpleaños donde lo dejaron y disfrutaron de un viaje en moto de agua y una comida con amigos para celebrar ese día tan especial.