A pesar de que fue a finales de 2019 cuando Bigote Arrocet rompió con María Teresa Campos, a la periodista aún le quedan recuerdos del humorista, recuerdos que ha esperado durante tiempo que desaparecieran de su casa. Pero finalmente, la televisiva ha decidido deshacerse de ellos por sus propios medios.

Aunque tardó varios meses, el cómico chileno se llevó sus pertenencias de la casa de la malagueña con la ayuda de una empresa de mudanzas, momento en el que ella decidió no estar presente para no encontrarse con él. Pero lo que no se llevó fueron dos coches que dejó en el garaje de la casa que tiene María Teresa en Molina de Hoz, urbanización situada en Las Rozas de Madrid.

Tras casi dos años aparcados allí, la veterana periodista decidió deshacerse ella misma de los vehículos y, tal y como ha informado Es Diario, habló con un amigo que le propuso enviarlos a un desguace. "Llama y que se los lleven", le dijo. Y así sucedió, presentando una copia del documento de identidad de Edmundo Arrocet que tenía en su casa.

El humorista aún no se ha pronunciado sobre este asunto, pero, a pesar de la complejidad de los trámites, la madre de Terelu y Carmen Borrego quería dejar cerrado cualquier asunto que concerniera a su expareja.