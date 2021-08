La imagen de Kiko Hernández con María Teresa Campos que incendia las redes y divide a la familia

La reconciliación entre Kiko Hernández y Carmen Borrego vivida la semana pasada tras su encontronazo en el programa La última cena ha generado fricción en la familia Campos, una división de opiniones que ha quedado patente este sábado tras la última publicación en Instagram del colaborador de Sálvame.

Hernández compartió una fotografía en la que posa junto a su compañera en Telecinco Belén Rodríguez y la presentadora María Teresa Campos. "Tarde inolvidable con mi Belén Rodríguez y María Teresa Campos. Amigos de verdad", ha señalado el colaborador.

Sin embargo, la imagen no ha gustado nada a la nieta de María Teresa Campos, Alejandra Rubio, muy dolida por cómo ha tratado Kiko Hernández a su tía, Carmen Borrego. "Para mí es una humillación lo que ha hecho, y lo sigo pensando", ha manifestado la hija de Terelu Campos en una entrevista este sábado en Viva la vida.

Tras ver la fotografía de Kiko Hernández junto a su abuela, Rubio tampoco se ha callado y ha dicho abiertamente lo que pensaba. "Él puede hacer lo que quiera y mi abuela es libre, por supuesto, para invitar a su casa a quien quiera", ha indicado en primer lugar.

"Yo no estoy de acuerdo, pero también porque si mi abuela hubiera visto muchas cosas, igual no lo hubiera invitado a comer, no lo sé", ha añadido la joven.

Ante la duda de la presentadora, Toñi Moreno, sobre si María Teresa Campos estaba al tanto del enfrentamiento vivido entre Kiko Hernández y Carmen Borrego y su posterior reconciliación, Rubio cree que su abuela no vio el programa de Sálvame en el que el colaborador enterraba el hacha de guerra. "Te lo digo yo, que conozco a mi abuela, y no lo ha visto", ha insistido Alejandra Rubio.

Sin embargo, Carmen Borrego le ha contestado a su sobrina: "Mi madre lo sabe todo, tú la conoces porque es tu abuela, pero yo la conozco porque es mi madre".

Revuelo en las redes sociales

La imagen de Kiko Hernández y María Teresa Campos también incendió las redes sociales, donde muchos usuarios criticaron al colaborador. "Se mata con su hija y come con la madre. No entiendo nada... Falsedad máxima", calificó un usuario. "Alucino en colores, insulta a la hija, le dice de todo y luego la madre les invita a comer, no me lo puedo ni creer", comentaba otra persona en Instagram.