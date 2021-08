Urriés presenta la próxima semana el trailer de su documental '921', que cuenta la historia de la localidad

El documental se encuentra "en la última fase del proceso de montaje", ha afirmado el alcalde, Armando Soria, quien espera tenerlo todo preparado para su estreno "el 2 de octubre", en el inicio de las VI Jornadas Culturales del municipio.

Será la premiere de este documental, que se presentará en noviembre en "la Feria Presura de Soria", según ha anunciado el alcalde, que espera que se vea también en "Madrid, Barcelona, Zaragoza y Huesca" como siguientes etapas.

El mediometraje '921' recorrerá en poco más de media hora los 1.100 años desde que se tiene constancia escrita de la historia de Urriés. "En 921 aparece por primera vez escrito nuestro nombre, cuando el rey Sancho Garcés I de Navarra otorga a Pedro Jordán estas tierras por su colaboración en la reconquista de la zona", ha explicado Soria.

El documental se ha estado rodando durante el último año con la productora 'Parpadeo Estudio' y con los vecinos del pueblo como principales actores. Soria ha agradecido también la colaboración de "la maquilladora Ana Bruned y el grupo de bailes tradicionales La Carola".

En esta producción audiovisual alternan las recreaciones de distintos episodios fundamentales en la historia de Urriés, con las intervenciones de tres expertos que recorren el pasado de la localidad desde los yacimientos neolíticos a la época romana, de la Edad Media a finales del siglo XIX y la "llegada de la industrialización y la despoblación durante el siglo XX y XXI", ha detallado el alcalde.

CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS

La idea se comenzó a gestar "hace cuatro o cinco años, con la realización de las primeras jornadas culturales", ha indicado Soria, un certamen por el que recibieron el Premio Fitur 2020 al mejor producto nacional de Turismo Activo.

"Comenzamos a recopilar los episodios históricos que se trataban en cada edición, ya con vistas a realizar un documental cuando tuviéramos la historia completa", ha explicado el alcalde.

Una vez puesta en marcha, la implicación de los habitantes de Urriés fue total y ellos mismos han dado vida a los personajes que aparecen en el documental, echando mano de indumentaria que habían creado para otras actividades culturales de la localidad, o recurriendo al alquiler donde ha hecho falta, según ha recordado Soria.

Para el alcalde, este documental es una manera tanto de divulgar la localidad como de dar valor a su patrimonio histórico y "recuperar esa memoria oral que, si no, se perdería".

El regidor se ha mostrado convencido de que "la manera de una persona quiera vivir en su pueblo es que se sienta orgullosa de él", algo que se consigue "por el conocimiento de su historia y su patrimonio".

NUEVOS POBLADORES

La cultura está muy presente en la vida local de Urriés, que en septiembre celebrará sus Festival de Música, y en noviembre tendrá una nueva edición de su congreso anual de Periodismo y Despoblación.

"Casi todos los meses tenemos un acto de nivel", ha destacado Soria, para quien "la cultura es una herramienta fundamental en la lucha contra la despoblación".

Esta intensa actividad es, en opinión del alcalde, responsable de que en los últimos años hayan llegado a la localidad nuevos pobladores: "Hemos pasado de 39 a 53 habitantes, que han venido desde otras poblaciones porque aquí tienen ocio de calidad", ha afirmado el alcalde.

"La cultura no es un patrimonio exclusivo de las ciudades", ha reivindicado Soria. "Yo soy de Zaragoza capital y nunca he ido a tantos actos", ha apuntado el regidor, quien ha reivindicado que "los pueblos no son solo para ir en verano".

La oferta cultural no solo ha aumentado el censo de habitantes en Urriés, también ha hecho que la localidad se llene de visitantes los fines de semana, lo que ha hecho que "el hostal y el restaurante sean rentables", ha subrayado Soria.