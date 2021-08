Kiko Matamoros estalla y abandona el plató de 'Sálvame': "Estoy hasta la misma..."

Este viernes, Kiko Matamoros ha abandonado el plató de Sálvame tras una discusión con sus compañeros por la polémica que han desatado sus palabras hacia Anabel Pantoja sobre su peso.

"Ver a una chica bailando, explotando la obesidad, no lo entiendo… A mí ese concepto no me cuadra", criticó el colaborador en su última exclusiva en Lecturas.

Estos comentarios han hecho estallar esta semana a la sobrina de Isabel Pantoja, sin embargo, ella misma confesó este jueves que Kiko Matamoros le había pedido perdón y habían zanjado el tema.

Pese a haberlo solucionado ya, Sálvame ha querido ahondar con la polémica y ha emitido un vídeo donde se recogían las declaraciones que había hecho el colaborador.

Esto ha provocado el enfado de Kiko que ha terminado abandonando el plató. Detrás de las cámaras pero en un descuido al tener los micrófonos abiertos se le ha podido escuchar decir que estaba "hasta la misma...".

Unos minutos después, ha regresado con sus compañeros pero sin enterrar el hacha de guerra, expresando su molestia con el programa en el que trabaja. "No cortéis las entrevistas donde os interesa para hacer sangre", declaró.

"No estoy aquí para que me llamen gordófobo, negacionista o machista. No estoy dispuesto a que se juegue conmigo y no se va a jugar", ha concluido.

Su malestar ha seguido estando presente en el ambiente cuando ha entrado en directo una politóloga, experta en body positive, con quien se ha enfrentado cuando ha manifestado sus opiniones por las palabras del colaborador hacia Anabel Pantoja.

Finalmente, el programa ha tomado la decisión de cortar la conexión con ella para no aumentar la tensión.