El Racó de l'Olla, punt clau per a la biodiversitat a l'Albufera

Tècnics de conservació d’ambients aquàtics del servei de Devesa-Albufera de l’Ajuntament de València, de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i del centre d’interpretació del Racó de l’Olla han elaborat un cens de dues espècies de flora en perill d’extinció que només es troben a l’Albufera de València.

Es tracta de les poblacions de Triglochin barrelieri o cinta d’aigua i de Limonium albuferae o ensopeguera de l’Albufera. De la primera, que es considerava desapareguda al territori valencià, se n’han identificat 163 exemplars. La segona és una espècie descrita recentment, que només està present a l’Albufera, i compta amb 138 exemplars en cinc punts de la reserva natural del Racó de l’Olla.

Les poblacions de Triglochin barrelieri i Limonium albuferae estan críticament amenaçades en el territori valencià, tant pel baix nombre d’exemplars com per la seua reduïda distribució, restringida a l’Albufera de València. El cens realitzat conjuntament pel personal de l’Ajuntament i de la Generalitat s’ha desenvolupat al Racó de l’Olla, a la Devesa de l’Albufera, seu del centre d’interpretació del parc natural i lloc de reproducció de milers d’aus aquàtiques i marines.

Tal com ha destacat el vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, “l’Albufera de València continua donant sorpreses molt interessants, com en aquest cas, al Racó de l’Olla, espai municipal on es localitza el Centre d'Interpretació del Parc Natural de l’Albufera, que a més actua com a zona de reserva i constitueix un punt clau per a la biodiversitat de determinades espècies vegetals molt interessants per al propi llac”.

Segons els experts, “la presència d’aquestes dues espècies motiva i justifica encara més la necessitat de protegir i gestionar adequadament aquests ecosistemes litorals únics, i reflecteix la fragilitat i els perills que hui en dia continuen patint les espècies que viuen en ells, com ara la intrusió salina o la competència amb espècies exòtiques invasores”.

El Triglochin barrelieri o cinta d’aigua és una planta de la qual existia una única referència molt antiga en les salines de Calp i que es considerava extinta a la Comunitat Valenciana des de 1997. Ara bé, en l’estiu de 2020 es va trobar una xicoteta població al Racó de l’Olla, circumscrita a zones d’entollament amb poca profunditat i on no es forma crosta salina en la superfície del sòl. El cens n’arreplega 163 exemplars al Racó de l’Olla.

D’altra banda, el Limonium albuferae o ensopeguera de l’Albufera és allò que es coneix com un endemisme, és a dir, viu exclusivament en una àrea geogràfica determinada, en aquest cas, la única població mundial es redueix a molt pocs enclavaments de la Devesa de l’Albufera. L’ensopeguera de l’Albufera és una espècie vegetal descrita recentment que, durant dècades, va passar inadvertida per la seua escassesa i gran paregut amb altre tipus de ensopegueres. En l’actualitat la principal població es troba al Racó de l’Olla, i compta amb tan sols 138 exemplars localitzats en cinc punts de la reserva.

Racó de l’Olla

El Racó de l’Olla, en ple cor del Parc Natural de l’Albufera, és una àrea de reserva, la qual constitueix un exemple de la restauració i conservació d’aquesta mena d’hàbitats davant les agressions contra els ecosistemes costaners dels anys 70. En aquest lloc els saladars i mallades que omplien l’espai entre la llacuna de l’Albufera i el sistema dunar van ser greument alterats i transformats en un hipòdrom en la dècada dels 70.

En 1986 l’Ajuntament de València va iniciar la seua recuperació ambiental, finalitzada per la Generalitat en 1992 i actualment, a més de ser una zona de reserva clau per a la biodiversitat de l’Albufera, és també la seu del Centre d’Interpretació del Parc Natural de l’Albufera de València.

El vicealcalde, Sergi Campillo, ha recomanat “a tota la ciutadania que s'acoste a conéixer i gaudir del Centre d'Interpretació, perquè és la millor manera de conéixer l'enorme biodiversitat i gran complexitat d'aquest Parc Natural tan important i un punt tan valuós per a la biodiversitat en tot el territori valencià”.