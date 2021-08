El Quijote empapa el Olympia de flamenco, danza española y "delirio frente a la razón"

"En estos momentos con la que está cayendo hay que estar muy loco como para envolverse en una locura como esta", ha explicado en rueda de prensa Marta Fernández, agradecida por subirse a "una institución en València" como el Olympia, donde estará del 26 al 29 de agosto, y porque "cuesta muchísimo trabajo tirar de nuestro Don Quijote". Junto a ella, el director artístico y bailarín que da vida al caballero, José Huertas, y el diseñador valenciano Francis Montesinos, diseñador de la camisa que viste el hidalgo.

Todos los intérpretes de 'El Quijote: delirio frente a la razón' son valencianos, a excepción de uno. La idea de crear este Quijote, acompañado de la música del austriaco Ludwing Minkus y del músico del Ballet Nacional de España Diego Losada, nació porque "no hay quijotes flamencos" y buscaban fusionar "el folclore, la danza española, el flamenco, la música de Minkus, la música de Diego y la aportación de Francis", según ha destacado Fernández.

Además, cree que a esta versión del clásico le han aportado carácter porque "el caballero ha tomado danza dentro de la danza española". Huertas ha indicado por su parte que todo va dentro de una línea teatral que sigue el camino y la ideología artística de su maestro, Antonio Gades, ya que el bailarín no puede bailar de otra manera ni ver lo que es el teatro de otra forma.

"Soy el continuador de una escuela que es patrimonio de la humanidad en el sentido de la danza española y me siento muy orgulloso de ello", ha afirmado y también ha reflexionado sobre la fusión porque no llega a ver muy claro el tema de "la fusión y la confusión".

En relación al trabajo que supone esta combinación, Huertas ha expresado que "lo difícil es eso, tener una música que no es española y hacer esa fusión de nuestro baile con esa música" y, sorprendido, ha señalado que "realmente la música de Minkus es realmente española, es una cosa impresionante".

"TODOS LLEVAMOS UN QUIJOTE DENTRO"

José Huertas considera que "todos llevamos un Quijote dentro" y más durante la pandemia en la que tenemos "unos gigantes inmensos en esta sociedad y hemos de luchar como sea hasta el final".

No obstante, los dos directores artísticos han aclarado que el covid-19 no fue lo que les motivó a llevar al Quijote a las tablas, puesto que la obra se había estrenado antes y, cuando llegó el confinamiento, estaban a diez días de irse a Turquía para representar el espectáculo.

"Aparte el Quijote está escrito, no te puedes inventar nada. Los molinos, el submundo onírico está ahí y su locura, su otro yo o el contrapunto que es Sancho Panza", ha expresado el director quien piensa que hay que darle su tiempo al Quijote porque "todos tenemos que estar dentro de lo que es ese mundo de Cervantes que es fantástico".

Por su parte, Francis Montesinos ha explicado que una de las cosas que más le llamaron la atención de este proyecto fue justo esa locura quijotesca. "Yo he trabajado muy poco ese mundo cervantino, pero es un mundo que me hubiese gustado meterme mucho más dentro de él" y cree que en este espectáculo hay una lucha entre lo clásico y lo moderno.

Vestir a este clásico personaje ha supuesto "vestir a la experiencia" porque, para él, Huertas forma parte de esa escuela de "grandes maestros". Asimismo, el diseñador ha resaltado que para bailar flamenco no hace falta ser andaluz, solo hay que sentirlo. "Cuando tú sientes eso, puedes hacer desde una Falla a un Quijote, depende de tu mente, depende de la apertura de tu cabeza y depende del amor que puedas tener por esa profesión y, en este caso, por esa danza", ha expresado.

Gracias a ese amor que siente por este personaje pues "lleno de misterios, de irreverencias, de locuras, de todas esas cosas que a mí me apasionan", Montesinos ha creado la camisa del hidalgo centrada en Don Quijote. "A ti te piden algo y lo que tienes que saber es interpretarlo, no hacer lo que quieras ni lo que a ti te gustaría", ha precisado.

Además, ha agradecido el trabajo que hay detrás porque considera que el trabajo es "divino" porque "el fabricante lo ha hecho divino, el hilador ha hecho el hilo perfecto, el tejedor ha hecho el tejido perfecto... cuando todas esas cosas se unen es cuando la materia sube".

La prenda es una camisola que busca trasladar al público a aquella época gracias al largo, al frunce las mangas y al cuello mao. "He intentado acercarme lo más que he podido y es El Quijote. Yo creo que de los clásicos siempre se aprende y, a veces, es también un reto. A él le gustó, a mí me gustó y con eso sobra", ha concluido Montesinos.