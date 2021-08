Un venenoso comentario de Sofía Suescun hace llorar a Gianmarco Onestini en 'Ven a cenar conmigo'

Este miércoles, Telecinco emitió la final de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition. En ella, se encargó de cocinar Sofía Suescun. La joven ha protagonizado a lo largo de la edición numerosos desencuentros con Gianmarco Onestini.

Desde el principio este se dedicó a responder cada uno de sus ataques, generando un ambiente bastante incómodo para Yurena y Terelu Campos, las concursantes más pacíficas y afables. Tanto es así que, en esta última entrega, la presentadora llegó a marcharse un rato a la cocina con tal de no presenciar los ataques mutuos.

Pero antes, la situación pasó de ser un mero pique entre concursantes a un verdadero mal momento para el italiano, que terminó llorando. Y es que, la navarra le recordó a Onestini la supuesta infidelidad que sufrió por parte de su exnovia, Adara Molinero, con Rodri Fuertes.

Ocurrió después de que Suescun contara sus inicios con Kiko Jiménez, unos recuerdos que dejaron al italiano impresionado por lo rápido que habían tenido lugar. "¡Para qué perder tiempo! Tú eres más de quedarte mirándola cuatro horas y de sentir cosas, ya me dirás tú...", dijo con sorna la navarra.

Entonces, Onestini se defendió aseverando que, al menos, sentía las cosas. Esto desencadenó el polémico comentario de Suescun: "Sí, pero luego te ponen los cuernos". La frase cambió totalmente el gesto del italiano, que llegó a llorar.

"Solo una persona sin corazón podría hacer eso. Me parece bajuno y persona con cero sensibilidad, meter el dedo dentro de una herida que aún no ha cicatrizado", dijo un dolido Onestini.

A quien tampoco le sentó nada bien el ataque fue a Terelu Campos, que acompañó a Suescun a la cocina para pedirle que se disculpara con su compañero, argumentando que se había dado cuenta de que el joven había sufrido mucho por ese tema y que, si pedía perdón, Suescun se convertiría en una mejor persona.

"Te tengo que regañar, ha estado muy feo lo de los cuernos. No seas mala, que eres muy lista y muy rápida. He sentido que Gianmarco estaba herido. Pídele perdón por mí porque eso te hará mejor persona. No se puede pegar un zarpazo así con unos cuernos", explicó Campos.

Tras esto, Suescun hizo caso de la recomendación y se disculpó: "Te pido perdón por haberte hecho daño con un tema tan delicado", dijo Suescun ante un escéptico Onestini: "El perdón de Sofía no me lo creo, en mi cara no llevo escrita la palabra bobo", concluyó.