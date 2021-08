Alerta, últimas unidades de la escoba vertical de Cecotec que puedes conseguir por menos de 35 euros

Algo tienen las soluciones de limpieza techie que no paran de ganar adeptos. Y entre todas las disponibles en el mercado, los robots no han tardado en coronarse como los favoritos. Y la verdad, no es de extrañar: los podemos programar para que hagan las labores a la hora que consideremos y que, del mismo modo, vuelvan a su base de carga para continuar, en otro momento, con su trabajo. Sin embargo, y aunque son muchas las ventajas de contar con uno, también existen una serie de inconvenientes, como el hecho de que solo sirvan para aspirar el suelo. ¿La solución? Conseguir una escoba vertical que complete sus funciones.

Además, no hace falta invertir mucho dinero para conseguir una y potenciar la capacidad limpiadora de nuestros pequeños electrodomésticos. Y desde 20deCompras estamos dispuestos a demostrártelo. Rastreando el catálogo de ofertas de Cecotec hemos descubierto que su aspiradora Conga Thunderbrush 520 está disponible, por tiempo limitado, por menos de 35 euros. ¡Y es que solo quedan 71 unidades! ¿Vas a perder la oportunidad de hacerte con una?

La Conga Thunderbrush 520. Cecotec

Deberías comprarlo si quieres...

Dos en uno. Una de las ventajas de este modelo es que funciona como un dos en uno puesto que trabaja como un aspirador escoba, pero también se transforma en uno de mano. Con ello, ofrece una aspiración potente (¡incluso con los pelos de mascota!) y cómoda para todo tipo de superficies desde las más altas a las más bajas.

Ningún rincón sin limpiar. Este modelo está diseñado con un cabezal que incluye la tecnología 180º Twisted que proporciona una gran movilidad y una inclinación 180º que facilitan la acción con el brazo para llegar a todos los rincones.

Nada de suciedad... ¡y aire más limpio! Gracias a su filtro de alta eficiencia, este modelo retiene el 99,9% de los alérgenos. Con ello, mientras aspira aire que contiene estas partículas, expulsa uno más limpio y saludable para lograr una limpieza efectiva a todos los niveles.

Aspirado cómodo. Gracias a su cable de 4,5 metros, nos ofrece un radio de acción de seis metros, por lo que se puede aspirar con total comodidad sin tener que cambiar de enchufe de forma constante. Además, solo pesa 1,9 kilos para que sea sencillo manejarlo y no tiene bolsas para evitar tener que hacer paradas para vaciarla.

Tubo telescópico y accesorios. Este modelo ofrece 14 posiciones para adaptarse a las necesidades de cada casa y de cada usuario y, además, su cabezal cuenta con dos posiciones, una para suelos duros y otra para blandos. La compra de este modelo incluye dos accesorios para limpiar las esquinas y los muebles de tu hogar.

