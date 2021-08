Cómo lavar los paños de limpieza: dos formas de hacerlo correctamente (y un 'pack' nuevo para empezar de cero)

Gestionar todas las tareas del hogar no es cosa de un día: ni en lo que a limpiar ni organizar se refiere. Y es que, además de asegurar que no hay ni una mota de polvo de techo a suelo, que la colada está bien lavada, tendida y planchada o que el desorden no se ha adueñado de mesas y escritorios, hay que recordar que los elementos con los que lo logramos también necesitan mantenimiento. Así, uno de los fallos más comunes es utilizar un mismo trapo para multitud de tareas y, después, guardarlo hasta la próxima sesión de limpieza. Total, si está en contacto con los productos milagrosos que hemos rastreado en internet, ¿para qué lavarlo?

¡Pues nada más lejos de la realidad! Los paños, además de tener que emplear uno para cada estancia para asegurar la salubridad de todos los elementos, hay que desinfectarlos (son un foco de bacterias y microbios) para evitar ensuciar, en vez de limpiar, cada vez que lo pasamos por la encimera de la cocina o por el lavabo. ¿Y si apostamos por un pack nuevo y empezamos a cuidarlos como merecen para que nos duren muchos más años?

Dos trucos para limpiarlos

Una mezcla de amoniaco y agua. El amoniaco es uno de los productos de cabecera de cualquier hogar y, gracias a su potencia, ayuda a dejar el paño como si fuese nuevo. Para ello, hay que sumergir en un cubo con agua y un chorrito de este producto los trapos usados y dejarlos reposar durante unas horas, para que se empapen y suelte la suciedad. Eso sí, cuidado con sumergir aquellos que hayamos usado para limpiar con lejía.

¡También con vinagre! Este ingrediente es ideal para neutralizar los malos olores de nuestros trapos sucios y con las posibles invasiones bacterianas. Para usarlo, lo mejor es preparar una palangana con agua hirviendo y un buen chorro de vinagre y dejarlos a remojo durante varias horas. Al lavarlo en la lavadora y tenderlos, no quedará ni rastro ni de la suciedad, ni de la grasa y, además, tampoco desprenderá ningún aroma inesperado.

