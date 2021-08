Ortega Cano y su esposa discutieron tras la intervención del torero en televisión, según Paloma García-Pelayo

La relación de José Ortega Cano y Ana María Aldón no atraviesa su mejor momento. La entrevista del torero en el programa de Viva al verano hizo que su mujer se sintiera desplazada y que confesara en directo lo duro que es para ella vivir bajo la sombra del gran amor que su marido mantuvo con Rocío Jurado. Las palabras de la colaboradora de Viva la vida descolocaron a Ortega, que este lunes intervino en El programa del verano para aclarar algunas cosas.

El diestro aseguró que siempre le ha dado el lugar que se merece a su mujer en su vida y que no había entendido su reacción. Al parecer, cuando se produjo la llamada a El programa de Ana Rosa, el matrimonio aún no había hablado sobre el tema en persona. "No he hablado aún del tema con ella, porque es que no quiero, quiero llevar una vida tranquila. Tengo 67 años, he pasado mucho en mi vida y yo quiero una vida tranquila", comentó el torero.

Este miércoles, la colaboradora del magazine matutino Paloma García-Pelayo ha asegurado que la pareja tuvo una gran discusión tras la intervención de Ortega Cano en AR. "Ojalá todo vaya a mejor, pero por la información que tengo, no es un buen momento para la pareja. Creo que cuando Ana María el otro día se emociona y dice lo que piensa es más auténtica que nada", ha comentado la tertuliana.

Además, Leticia Requejo, reportera del programa, se ha trasladado hasta Cádiz, donde la familia está descansando unos días. Según la información que ha podido recoger la periodista entre los vecinos, el matrimonio no estaría haciendo vida conjunta, es decir, que se les ve haciendo distintas actividades por separado. La colaboradora Marisa Martín Blázquez ha defendido que se están sacando las cosas de contexto y que el hecho de que no se les vea juntos no significa que estén llevando vidas separadas.

Paloma García-Pelayo ha puntualizado que la información que a ella le llega desde el entorno del matrimonio no habla de ruptura, pero sí de una crisis. "Lo que me cuentan es que la llamada del maestro a nuestro programa fue aún peor y que Ana María no está pasando por su mejor momento", ha añadido.