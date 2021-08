Ana María Aldón se rompe en directo: "¿Qué hago yo aquí si Ortega Cano está enamorado de Rocío Jurado?"

La entrevista a José Ortega Cano en Viva el verano puso de manifiesto el amor y la devoción que el torero todavía tiene por Rocío Jurado. Las palabras que el viudo de la cantante tuvo para ella emocionaron visiblemente a su actual mujer, Ana María Aldón, que no ha podido evitar derrumbarse en el plató de Viva la vida al ver un recopilatorio de sus declaraciones.

"Anoche hubo un momento en el que me planteé: '¿Qué hago yo aquí si este hombre sigue enamorado de su mujer, aunque ella no esté?", ha declarado Aldón entre lágrimas.

"Aunque haya mucha gente que piense que yo soy una aprovechada, porque no quieran conocerme o no me conozcan, no tenga la oportunidad de ver mi día a día, la presión a la que me expongo cada día, y llevo nueve años, creo que lo hago con el máximo respeto hacia todos, y eso me hace muy vulnerable, y me lleva a pensar qué hago yo aquí si él sigue enamorado de su mujer. Pero la vida nos ha puesto a los dos en el mismo camino y nos ha dado un hijo maravilloso y aquí seguimos", ha reflexionado.

Las desgarradoras palabras de Aldón han conmovido a la presentadora, Toñi Moreno, que ha tratado de calmarla y animarla. "Ana María, su mujer eres tú. Me parece súper fuerte lo que has dicho. Es muy complicado ser la mujer de un viudo, en general. Cuando te enamoras de un viudo, esa persona que se ha ido está en los altares, y además esa relación acaba idealizándose", le ha dicho Moreno.

En este sentido, Aldón ha afirmado que se siente querida por Ortega Cano, "si no, no estaría a su lado", ha matizado, "pero el amor de ellos fue tan grande, fue todo tan bonito, tan idílico, tan maravilloso... Sé cómo él ama a Rocío, y hubo un momento (de la entrevista) en que me sentí como una espectadora, pero es que realmente yo soy su mujer", ha añadido.

"Cuando yo entro cada día en mi habitación, mi marido está escuchando a Rocío", ha manifestado Aldón, que ha tratado de explicar la situación que vive cada día. No obstante, la colaboradora de Viva la vida también ha admitido que desde el inicio de su relación con Ortega Cano supo dónde se metía. "Cuando yo llegué a esa casa había un cuadro enorme de Rocío y ahí sigue, yo no soy quién para quitarlo ni lo voy a hacer nunca", ha asegurado.