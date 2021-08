Trátase dun home e tres mulleres, unha delas de 93 anos e que residía no centro de maiores García Irmáns de Betanzos (A Coruña), onde se produciu o deceso.

Ademais, outra muller de 89 anos faleceu no CHUAC da Coruña e unha de 68 anos fíxoo no CHOP de Pontevedra. O home, de 85 anos, atopábase hospitalizado no Hospital Virxe da Xunqueira de Cee (A Coruña).

Segundo a Consellería de Sanidade, estas catro persoas tiñan patoloxías previas.