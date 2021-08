Goteo constante de madrileños, sin filas y muchos niños en el primer día de vacunación sin cita en el Wizink

La Comunidad de Madrid vacuna desde este martes sin necesidad de cita previa en el Wizink Center durante las 24 horas del día. Desde primera hora de la mañana, el ir y venir constante de personas en el acceso por la calle de Jorge Juan da cuenta de que la nueva modalidad de acceso a la campaña está siendo un éxito. Entre las 9.00 y las 11.00 horas se ha vacunado a un ritmo medio de 200 dosis cada 60 minutos, una cadencia que se espera que crezca a lo largo del día.

La mayoría de las personas que está acudiendo al Wizink desde primera hora son madres y padres que llevan a sus hijos menores de edad (y mayores de 12 años) a vacunarse. El ánimo de todos ellos es el mismo: que inicien el curso escolar con al menos una dosis administrada.

El colectivo de niños y adolescentes es el más numeroso, pero no es el único. Clara Sarrais, enfermera y coordinadora de vacunación del SUMMA 112, afirma que se están acercando madrileños de todas las edades y en diferentes circunstancias. Desde personas que todavía no habían sido citadas para vacunarse a otras que se negaron a vacunarse en un primer momento y tras padecer algún caso de Covid-19 cercano, se han decidido a inocularse el fármaco.

También están yendo por el punto de vacunación del Wizink bastantes embarazadas y, por las noches, cuando también se vacuna sin cita en este punto y en el hospital Enfermera Isabel Zendal, uno de los perfiles más comunes el de migrantes en situación no regularizada. A todos se les vacuna previa presentación de un documento, nacional o extranjero, que acredite su identidad.

Vacunación sin cita previa - Se vacuna sin cita en el Wizink las 24 horas del día y en el hospital Enfermera Isabel Zendal, de 21.00 a 8.00 horas.

- Válido para todas las edades (desde 12 años).

​- Al Wizink se entra por la calle de Jorge Juan.

​- Es necesario presentar un documento de identidad: DNI, pasaporte, tarjeta sanitaria, etc. para poder vacunarse.

Aunque a lo largo de la mañana no han dejado de llegar madrileños al recinto multiusos, ninguno ha tenido que hacer fila para vacunarse. "No hemos tenido que esperar nada. Ha sido muy rápido", ha explicado Ana, vecina de Aranjuez, a la salida del recinto. Esta madrileña ha llegado al Wizink desde la localidad del sur de la región para vacunar a su hija Ester, que era la única que quedaba en casa sin vacunar.

La familia quería que la niña empezara el curso, al menos, con una dosis contra la Covid-19 puesta y por eso se ha desplazado ex profeso hasta el recinto multiusos aprovechando la vacunación sin cita.

En una situación muy parecida se encontraba Patricia, vecina de un pueblo de la sierra que aprovechando la posibilidad de vacunar sin cita ha puesto el primer pinchazo a sus hijos de 16 y 12 años. Esta madrileña acudió anoche con la menor de sus hijos y encontró una fila de unas 500 personas, según explica, pero este martes ha ido con el mayor y apenas ha tenido que esperar.

Cerca de ellos esperaba Carolina, una brasileña de 36 años que lleva 14 viviendo en España y que este martes ha acudido a vacunarse junto a su marido y a la hija mayor de ambos, de 14 años. "No he podido pedir la autocita porque estoy en trámites de recibir la documentación y la consejería no me ha llamado para vacunarme... Hasta hoy que hemos decidido venir toda la familia junta y vacunarnos a la vez", ha señalado. Su marido afirma que no se vacuna totalmente convencido porque los fármacos se han desarrollado muy rápido, pero explica que ante todo creen en todas las medidas de salud pública para protegerse contra el virus.

Dosis de Pfizer en una veintena de puestos

En el Wizink hay 21 puestos de administración de dosis funcionando, uno de ellos para personas con movilidad reducida, y en todos ellos se pone Pfizer. Alrededor de medio centenar de profesionales del SUMMA 112 -un servicio que ya ha puesto más de un millón de vacunas desde enero- mantienen el dispositivo en marcha. Todos atienden tanto a personas sin cita como a las que sí tienen fecha y hora de vacunación, porque en este punto se sigue citando a personas tanto para primeras dosis como para segundas.

La coordinadora de la vacunación del SUMMA 112 ha querido resaltar que los menores de 16 años que acudan a vacunarse deben hacerlo acompañados de alguno de sus progenitores o de su tutor legal. "En caso de no poder ir con alguno de ellos, los menores solo serán vacunados si llevan una autorización firmada por alguno de ellos junto a una fotocopia de su DNI", ha detallado Clara Sarrais.