PSOE destaca que Málaga capital recibirá más de 555 millones del Gobierno para financiación local

"A la provincia de Málaga llegará hasta 2022 777 millones de euros del Gobierno de España para financiación local, una demanda veníamos solicitando desde hace tiempo y cuyos fondos provienen de la Participación en los Impuestos del Estado (PIE) y para compensar las liquidaciones negativas y la liquidación del IVA de 2017", ha añadido.

Asimismo, ha agregado que "desde el PSOE estamos recorriendo toda la provincia para tratar la financiación local por parte del gobierno de España porque somos fieles seguidores del municipalismo para ayudar a los consistorios que han tenido que asumir a pulmón con gastos propios e impropios porque no llegaban las transferencias de la Junta de Andalucía".

En concreto, Lima ha explicado que la provincia recibirá 89 millones de euros más por el aumento de la PIE. "Con el anterior Gobierno de Rajoy los ayuntamientos tenían que devolver las liquidaciones negativas y ahora se verán compensadas al igual que se mantiene la suspensión de la regla de gasto siempre y cuando haya estabilidad presupuestaria", ha detallado.

Por último, ha recordado que "con el Gobierno de Rajoy, los ayuntamientos tenían que demorar la aprobación de los presupuestos locales porque no se conocía el objetivo de déficit hasta finales de diciembre".

"A día de hoy, -ha continuado- los ayuntamientos ya conocen ese objetivo y, por tanto, pueden ir construyendo sus cuentas locales, es la apuesta de un Gobierno de progreso y de Pedro Sánchez, que ha puesto en valor a las entidades locales y les ha pasado el presupuesto que les corresponde por justicia mientras tenemos a la Junta de Andalucía que solo contempla repartir 500 millones para toda Andalucía por la Patrica", ha concluido.

Por su parte, Murillo ha criticado que PP en la capital haya querido "presumir de la financiación que llega a través de la Junta de Andalucía cuando solamente supone 22 millones de euros, un dos por ciento del presupuesto y que solo ha aumentado en 600.000 euros este año que no dan ni para pagar los nuevos cargos de confianza que ha creado en esta legislatura".

"El PP ha querido hacer campaña partidista con este tema cuando la realidad es que al único gobierno que le ha preocupado la financiación de los ayuntamientos ha sido al de Pedro Sánchez y no al de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía", ha valorado.

Asimismo, ha señalado que "hace unos días el gobierno de España anunció que habría un incremento de las entregas a cuenta a los ayuntamientos, en concreto de un 13 por ciento con lo que la ciudad de Málaga recibirá unos 33 millones de euros más", ha anunciado.

"Hay que recordar que el 36 por ciento de los ingresos que recibe este ayuntamiento provienen del Estado mientras que la Junta de Andalucía solo lo financia en un dos por ciento, por eso es una buena noticia para alejarse de ese austericidio que fue marca de Rajoy", ha aseverado.

Además, ha recordado que "solo el Gobierno de España es el que ha realizado desembolsos para afrontar los gastos generados por la pandemia del COVID, en el caso de Málaga capital llegaron casi dos millones de euros el año pasado durante el confinamiento con el que se pudo atender a 7.456 prestaciones económicas de urgencia mientras no llegó nada desde la Junta y que, el 6 de agosto, volvió a ingresar más de 12 millones de euros a las arcas municipales para cubrir otro gasto COVID por el déficit generado en la Empresa Malagueña de Transportes por la pandemia".

"Son dos ejemplos claros de lo que ha hecho el gobierno de España por Málaga, pero no el único ya que ha permitido que se pueda utilizar el superávit de 29 millones de euros que era imposible con la ley del anterior gobierno de Rajoy y ha hecho efectiva la liquidación de 2018 que fue otro problema generado por el anterior gobierno del PP", ha abundado.

Ha incidido, asimismo, en que "el Gobierno no solo ha ayudado al ayuntamiento, ha ayudado directamente a las familias malagueñas con 1.600 millones de euros con los 28.000 autónomos que, hasta el 30 de septiembre, están cobrando la prestación por cese de actividad que ha supuesto 257 millones de euros en ayudas; las 143.000 personas que han estado en ERTE que ha supuesto 650 millones de euros; y los 695 millones de euros de la prestación por desempleo que también han cobrado las familias".

Frente a esto, ha lamentado, "la Junta de Andalucía no ha hecho nada". "Es más, no ha asumido sus deberes como la limpieza extraordinaria de los colegios, los gastos extraordinarios para controlar aforos en calles y establecimientos públicos ni ha asumido el gasto de los centros de vacunación y el equipo de gobierno del PP no ha dicho nada siendo fieles corderitos", ha dicho.

"El Gobierno de España se ha echado la responsabilidad de la crisis a sus espaldas, ha financiado a los ayuntamientos y a las Comunidades Autónomas y, en el caso de Andalucía, este dinero no ha pasado desde la Junta a los ayuntamientos por eso exigimos al Gobierno andaluz que aumente su aportación a los consistorios", ha concluido.