Un oficial de policía mantiene su trabajo después de compartir un meme ofensivo de George Floyd

Un oficial de policía que envió un meme ofensivo que mostraba el arresto de George Floyd a un grupo de colegas de WhatsApp ha evitado perder su trabajo. El sargento Geraint Jones, de 47 años, recibió una advertencia final por escrito de un panel disciplinario de la Policía tras una investigación de la Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC), según recoge de The Guardian.

El tribunal acordó que el oficial, que admitió haber cometido una falta grave, había violado los estándares profesionales de autoridad, respeto y cortesía, igualdad y diversidad, deberes y responsabilidades, y conducta vergonzosa.

El meme mostraba el arresto de Floyd en Minneapolis el 25 de mayo, con una imagen del predicador y entrenador de fútbol americano Wardy Joubert III, desnudo, superpuesto.

Jones eliminó el meme y se disculpó por enviarlo

Dos miembros del grupo de WhatsApp respondieron con emojis de risa, pero un tercero se quejó de la imagen, lo que provocó que el asunto se remitiera al departamento de estándares profesionales de la policía de Devon y Cornwall. Por su parte, Jones eliminó el meme y se disculpó por enviarlo.

Al brindar evidencia durante su juicio, Jones dijo que "ni siquiera se me pasó por la cabeza" que la imagen pudiera ofender gravemente a nadie. "Tal vez estaba buscando una risa barata o tratando de levantar una sonrisa", dijo a la corte. "No lo pensé profundamente y no miré la imagen en detalle".

El panel, encabezado por un presidente independiente legalmente calificado, ha concluido, con base en la información que se les presentó, que el resultado más apropiado sería una advertencia final por escrito. "Todos los procesos están ahora completos y el oficial recibirá apoyo para regresar al lugar de trabajo a su debido tiempo".