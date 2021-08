La presión aumenta sobre el príncipe Andrés: señalado como "persona de interés" en el caso Epstein

Dos años después de que el empresario Jeffrey Epstein se suicidara en su celda del Centro Correccional de Nueva York, la investigación por tráfico de menores y abuso sexual sigue en pie. Muchas incógnitas continúan sin responderse y los investigadores creen que Andrés de Inglaterra podría ser un testigo esencial.

Según fuentes de la agencia de noticias Reuters, una persona muy cercana al caso ha asegurado que el príncipe Andrés ahora es considerado "persona de interés" por el Departamento de Justicia de EE.UU, un término usado cuando los investigadores piensan que el señalado ha podido estar involucrado en el crimen.

Una información que, según analistas judiciales, han podido hacer pública para dirigir la atención mediática al miembro de la familia real británica y conseguir que acuda a Estados Unidos a declarar sobre su relación de amistad con Jeffrey Epstein.

Sin embargo, es aquí dónde comienza el cruce de acusaciones. Mientras los investigadores han desvelado que todos sus intentos de hablar con el duque de York han chocado con un muro, su abogado ha declarado que el príncipe "ha ofrecido su ayuda por lo menos en tres ocasiones este año en calidad de testigo".

Así continúa aumentando la presión para el tercer hijo de la reina Isabell II. La semana pasada, Virginia Giuffre, quien ya acusó al duque de haber tenido relaciones sexuales con ella sin su consentimiento y siendo menor, ha puesto finalmente una demanda civil.

"Fui traficada a él y abusada sexualmente por él" dijo directamente a la revista People. Con esta denuncia, se acaban las opciones de Andrés para evitar hablar con las autoridades estadounidenses.

Cuando Giuffre señaló por primera vez a Andrés de Inglaterra como uno de los amigos de Epstein que usó sus servicios de tráfico de menores, allá por 2019, el el duque de York ya negó las acusaciones.

"No ocurrió. Puedo decirle categóricamente que nunca pasó. No me acuerdo haber conocido alguna vez a esta señora", aseguró a la cadena BBC. Otro cruce de acusaciones que podría ser finalmente cuestionada bajo juramento gracias a la denuncia de Giuffre, que puede forzarlo incluso a entregar sus correos electrónicos y mensajes de texto.

Por eso, lo que la justicia estadounidense espera conseguir es "amontonar la presión reputacional para que sea imposible para él" negarse a declarar, ha asegurado la fuente de Reuters.