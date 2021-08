Paz Padilla estalla contra la revista del corazón que publicó fotos suyas en la lápida de su marido: "Hay que ser ruin"

Paz Padilla ha explotado en el programa de Sálvame de este lunes contra las prensa escrita del corazón. Revistas que, según ha criticado duramente la presentadora, son "machistas" por publicar cada verano "cuerpos de mujeres" para criticarlos.

Este discurso ha estado enmarcado en un debate sobre los paparazzi, de los que la andaluza tiene una fuerte opinión en contra tras haber sido fotografiada llorando en la tumba de su marido.

Colaboradores del programa de sobremesa han asegurado en el programa que a ella no le repercute el trabajo de estos fotógrafos en verano, pero Padilla no ha podido callarse más y ha explotado: "A mi me han hecho el daño mas grande del mundo", ha confesado.

La revista Semana publicó en portada a la cómica llorando frente a una lápida que aún "ni te nía nombre": "Hay que ser ruin porque tú también te vas a morir", ha dicho directamente al fotógrafo que cogió las instantáneas. "No tuviste respeto y no te lo voy a perdonar nunca", ha añadido.

“El que había detrás era mi marido, el hombre que yo he amado en mi vida” https://t.co/9AMfneG96A — Sálvame Oficial (@salvameoficial) August 16, 2021

Padilla asegura que conoce el nombre de este paparazzi pero no quiere nombrarlo para no darle la oportunidad de responder. "Fue ruin, inhumano, doloroso", ha continuado: "El que estaba detrás era el hombre que yo he amado en mi vida".

Con todo el plató de Sálvame en silencio, ha asegurado que no le guarda rencor pero espera que el karma se lo devuelva. "Lo único que vale en esta vida es el amor", ha reflexionado: "Y tú no tienes eso porque si no, no lo hubieras hecho. Me tiré tres días llorando", ha sentenciado muy agitada.