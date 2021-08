Lara Dibildos, nuevo fichaje de 'Viva la vida', rompe una lanza a favor de Fidel Albiac

La actriz Lara Dibildos se ha estrenado este sábado como nueva colaboradora de Viva la vida. En su primer programa como colaboradora, la hija de Laura Valenzuela ha recordado sus inicios en televisión de la mano de María Teresa Campos y cómo se forjó su amistad con Rocío Carrasco tras conocerla en el programa Día a Día.

"Fue una compañera maravillosa, te partes de risa con ella. Es una tía estupenda. No tenemos una íntima amistad, pero es de las personas con las que hablas y parece que no ha pasado el tiempo", ha dicho sobre la hija de Rocío Jurado.

Asimismo, Dibildos ha roto una lanza a favor del marido de Carrasco, Fidel Albiac, al desvelar que no es tan serio como aparenta. "Les tengo un gran cariño a ella y a Fidel, que para mí es el gran desconocido, no tiene guasa Fidel...", ha asegurado.

Respecto al testimonio que Carrasco ha dado a través de su serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, la actriz lo ha valorado de forma positiva. "Me alegró que diera el paso porque significa que está dando un paso adelante en su vida", ha dicho.

"Ella es muy discreta con su vida personal. Está más guapa, se ha quitado años, la veo que brilla", ha opinado a continuación.

En su debut como colaboradora, Lara Dibildos también ha hablado cómo empezó en el mundo de la interpretación a raíz del programa de María Teresa Campos. "Un día Rocío, que era la actriz del programa, no pudo venir por lo que fuera y por los pasillos me dijeron 'toma, te toca actuar'. Hice un sketch muy divertido y un productor de teatro me vio y me hicieron una prueba. Llevo 22 años...", ha recordado con nostalgia.