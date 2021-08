Álex Bueno toca fondo tras 'La isla de las tentaciones': "Es el peor momento de mi vida"

Hace un año y medio que Álex Bueno saltó a la fama tras su participación en la primera edición de La isla de las tentaciones, donde entró como pareja de Fiama. Tras su paso por el reality de Telecinco, Bueno ha confesado en una extensa carta en Instagram el "infierno" que está viviendo y cómo ha tocado fondo.

"Detrás de las mayores sonrisas están las almas más rotas", ha comenzado expresando el exconcursante en su mensaje junto a una fotografía en la que aparece sonriente en una piscina.

A pesar de esa imagen de felicidad, Bueno se ha sincerado con sus seguidores: "Puedo afirmar que estoy pasando por el peor momento de mi vida", ha escrito.

"Mi cabeza está K.O., he alimentado mis demonios poco a poco y ahora mismo es un puto infierno la lucha que estoy viviendo", ha asegurado.

Según ha contado el exconcursante, han sido "problemas, el pasado, malas noticias", a lo que se suma "mi falta de saber gestionar mis emociones desde pequeño y no saber expresar mis sentimientos", los que le han llevado "a una depresión y un constante momento de ansiedad que parece no tener fin", ha desvelado.

En este sentido, Álex Bueno ha explicado que "el silencio, el no hablar mis problemas y el decir 'estoy bien' me ha llevado hasta este punto". "Siempre pensé que podría controlar mi mente, que todo lo malo que he vivido y me han hecho ya pasó y que a día de hoy no me afectaría... Estaba totalmente equivocado", ha reconocido.

Tal y como ha explicado, "el problema real viene cuando tu verdadero enemigo eres tú mismo y no quieres darte cuenta, y ahora mismo es lo que está pasando", ha indicado Bueno.

En su caso, prosigue, "he tocado fondo, he llorado, he pedido explicaciones de '¿por qué a mí?', he retroalimentado tanto esas malas energías que ahora mismo estoy en desventaja en esta batalla".

Bueno ha revelado a sus seguidores que tenerlo todo no da la verdadera felicidad: "Llega un punto en que te das cuenta de que puedes tener todo, que si tu cabecita no está bien, de verdad que sentirás que estás en un verdadero infierno y no podrás ser feliz".

Tras admitir lo que le estaba pasando, y con ayuda de los suyos, Bueno ha decidido recurrir a ayuda profesional: "Me vuelvo a poner en manos de un psicólogo desde mañana mismo porque sí, he tocado fondo, pero prometo volver a volar y ganar esta batalla", ha dicho.

Asimismo, ha instado a aquellas personas "que estéis pasando por algo así" a "pedir ayuda", ya que "nadie es irrompible, nadie es perfecto y las cosas no se superan en silencio".

"Hoy es el primer día de mi batalla y me prometo ganarla y no solo volver a recuperarme, sino que prometo mejorar como persona y volver más fuerte que nunca", ha concluido en su carta.